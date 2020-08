Modrobílá lokomotiva tak nejlepším možným způsobem napravila nájezdovou prohru z týden starého duelu proti stejnému soupeři. Kolín se na domácí půdě prezentoval jedním z nejlepších výkonů v přípravě, Táboru nedal sebemenší šanci.

Kozlové vedli už po první třetině 3:0 a řádil především Lukáš Krejčík, který k hattricku přidal asistenci u úvodní trefy Petra Pýchy. Zbylé dva góly obstaral Jakub Petržílka.

„Sehráli jsme parádní zápas. Kluci hráli tvrdě, kombinačně, jediné co mě mrzí, tak to, že jsme nedali více gólů, protože šance jsme na to rozhodně měli. Na druhou stranu i k takové výhře musíme přistupovat s pokorou,“ popsal zápas ze svého pohledu kolínský trenér Petr Martínek.

Ať tak či onak, Kolín znovu potvrdil, že se mu v přípravě na historickou sezonu daří, počet výher z pěti bitev navýšil na čtyři. V posledních dvou soubojích navíc "Martínkovci" neinkasovali, což je pro kozlí obranu skvělá vizitka. Už ve čtvrtek se Kolín představí v dalším klání proti Benátkám nad Jizerou.

Kolín - Tábor 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 7. Petr Pýcha (Lukáš Krejčík, Dominik Zumr), 10. Jakub Petržílka, 16. Jakub Petržílka (Martin Barták), 25. Lukáš Krejčík (Dominik Zumr, Petr Pýcha), 46. Lukáš Krejčík (Dominik Zumr), 49. Lukáš Krejčík (Jakub Muška, Dominik Zumr).

Kolín: Sejpal (Hermann) – Husa, Zdeněk, Blaha, Pýcha, Kukla, Muška, Dotter, Barták, Krejčík, Šafránek "C", Král, Jankovský, Zumr, Hasil, Kozák, Petržílka.

Tábor: Novák (Kolář) - Pařízek, Radoš, Černý, Havelka, Havran, Bouška, Skočovský, Šulek, Zayml, Březina, Seidl, Matušík, Přibyl, Matiášek, Dančišin, Heřman "C", Pecka, Šedivý, Pejchal.