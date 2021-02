Kolínský tým hrál poslední dvě utkání na svém ledě a v obou nestačil na severočeské celky. Sokolovu podlehl 4:5, týmu Litoměřic 2:4. Na to musí svěřenci trenéra Petra Martínka rychle zapomenout. „Musíme v Kadani podat zodpovědný výkon a hrát s nasazením. Když budeme velice aktivní, můžeme být úspěšní. A také si musíme pohlídat obranu. Bude to o hlavě, pokud budou kluci makat, mohou být úspěšní,“ hledá recept na soupeře kolínský trenér Petr Martínek.

Při pohledu do tabulky je jasné, že favoritem by měl být Kolín. „Z tohoto pohledu to tak možná je. Ale Kadaň měla v poslední době zajímavé výsledky. Neznamená to, že když je na chvostu, že ji snadno přejedeme. Musíme k zápasu přistoupit s pokorou, protože nás Kadaň porazila doma. Pokud budeme pokorní a přistoupíme k tomu zodpovědně, budeme úspěšní,“ má jasno kouč Kolína.

Takže o podcenění protivníka nemůže být řeč. „Nejsme v pozici, kdy bychom byli na vršku tabulky, abychom mohli někoho podcenit. Pokud by do toho někdo s tímto šel, šeredně se mu to vymstí. Navíc slovo podcenění nemám ve svém repertoáru,“ přidal Martínek.

V posledních utkáních Kozlům citelně chyběl forvard Jan Veselý. Bude k dispozici v sobotu? „Budeme o tom jednat s Hradcem. Veselý se zranil, ale poslední zprávy jsou takové, že by měl být v pořádku. Ale budeme jednat. Nemusíme mluvit o tom, že by to byla v ofenzivě velká pomoc. Uvidíme, jak to dopadne. Ale víme o tom, že Hradec ho chce využívat,“ řekl kolínský trenér.

Zápas se bude hrát stejně jako ostatní v duchu dobré věci. Český hokej se podruhé za sebou zapojuje do projektu O Kapku lepší hokej a pomáhá v boji proti leukémii. „Bude to stejné jako v extralize. Kapitán bude mít oranžové rukávy, kluci dostali štítky na helmy, nafasovali oranžové tkaničky, realizační tým bude mít oranžové stužky,“ dodal Petr Martínek.

Utkání se hraje v sobotu od 18 hodin na ledě Kadaně.