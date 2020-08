Na led jste se hodně těšil, že?

Kdo by se po tak dlouhé době na led netěšil (úsměv). Takže se těším hrozně moc. Sice jsem už nějaký čas na led chodil v rodném Písku, ale trénovat s týmem a lidmi, se kterými budu těch deset měsíců trávit zatraceně hodně času, je úplně něco jiného.

Po prvním tréninku jste říkal, že po dvaceti minutách ledu potřebujete třítýdenní dovolenou. Už je to lepší?

S každým dnem je to lepší a lepší, ale ty začátky jsou vždy porod. Led ještě není úplně optimální, zvykáte si na novou výstroj. Do prvních tréninků jsme doslova vlétli, takže byly opravdu náročné.

Jak v současné době vypadají tréninky?

Náročně (smích), ale to by vám asi odpověděl každý z hráčů. Ráno máme poctivou rozcvičku, poté následuje náročnější posilovna, pak se jdeme převlékat do výstroje. Na ledě jsme většinou okolo hodiny. Pak následuje další část posilovny, ta už je kratší a věnujeme se svému tělu. Prevenci zranění a posilování partií, které jsou těm zraněním náchylné a to vše kromě ledu pod dohledem skvělého kondičního trenéra Ondry Ježka, který se nám všem perfektně věnuje. Poslední částí tréninku je nějaká regenerace, například výklus, rotoped nebo protažení.

Prvním soupeřem jsou Karlovy Vary. Co od zápasu očekáváte?

Nevím, co od zápasu čekat. Je to hrozně brzy po začátku, takže uvidíme, co z toho vzejde.

Je podle vás na přípravu lepší pohár než běžné přípravné zápasy?

Úplně si nemyslím, že to je šťastná volba přípravy. Nevím, proč by někdo měl nějakému týmu, který se chce co nejlépe připravit na sezónu, říkat, kdy kde a s kým má hrát přípravné zápasy.

Na který z těch zápasů se nejvíce těšíte?

Já se těším na každý zápas, který budeme hrát, takže bych žádný konkrétní vybírat nechtěl.

Mezi sportovci se v poslední době poměrně dost šíří koronavirus. Máte z toho obavy?

Ano, rozmáhá se to docela ve velké míře, ale tak nějak se to dalo čekat. Do teď jsme byli všichni doma, najednou se sejde 20 až 30 lidí v jedné kabině. Stačí jeden nakažený a průšvih je na světě. Já osobně z toho zas až takový strach nemám. Kdybych to měl někde chytit, tak se svět nezboří a chleba levnější nebude. Pořád jsem relativně mladý člověk se zdravým organismem, takže bych se s tím měl vypořádat. Chápu, že pro starší nebo, bohužel, nemocné lidi to může být zásadní. Myslím si, že takových onemocnění tu je hodně a nikdo z toho nikdy nedělal takovou vědu. Řekl bych, že to je až přehnaně zmedializované.

Co říkáte na omezení počtu diváků, kteří mohou být na stadionu?

Bude to velice zvláštní. Uvidíme, kolik jich nakonec na ten zimák pust, jak budou vypadat opatření. Každopádně atmosféra bude hodně komorní, jak někde na pohřbu. Na to nikdo není zvyklý a asi si ani zvykat nechce. Doufám, že ta hrstka lidí, která bude vpuštěná na stadion, si užije zápas a bude se mít na co dívat. V žádném případě nezávidím organizátorům a lidem, kteří budou mít starosti s tím, aby se splnila všechna nařízení hygieny. Nebudou to mít snadné.

Myslíte si, že se extraliga odehraje, nebo dojde k jejímu přerušení kvůli koronaviru?

Pevně věřím, že do začátku základní části se to tak nějak promoří a liga se odehraje podle plánu. Když se odloží pár zápasů, asi se nikdo nezblázní, ale nějaké přerušení, nedej bože delší, by mohlo být problematické.

Zpět k vám. Během dlouhé pauzy jste pracoval na domě. Co všechno jste dělal?

To je taková dost osobní otázka (smích). Jelikož mě baví práce všeho druhu, jsem kutil TIM, takže od stavby zdí, dělání plotů, přípravy na bazén až po bílení či obkládání fasády. Bylo toho dost.

Dozvěděl jsem se, že máte rád zvířata. Jaká máte?

Přítelkyni doma. Ne dělám si legraci (smích). V Boleslavi s přítelkyní vychováváme dvě krásné kočky, doma na jihu mám své tříměsíční hříbě. Dohromady máme s mamkou šest koní, Německého ovčáka, zakrslého králíka a jednu zachráněnou kočku. A samozřejmě, teď v létě u koní, miliardy much a štípavého hmyzu.

Měl jste čas i na herní her na konzoli?

Tento žrout času a mor dnešní doby mě naštěstí nepostihl. K počítači se na hraní her dostanu tak dvakrát do měsíce na dvě hodiny. Rád hraji Diablo.

Mladá Boleslav spolupracuje s Ústím, pomohl byste Slovanu v případě potřeby?

Ano vím o tom, že se tahle spolupráce oprášila a myslím, že to je dobře. V Ústí se kolem hokeje pohybují teď už zase zpátky super lidé. Pro mladší hráče je to perfektní příležitost, jak se ukázat. Já bych si v Ústí rád zahrál ještě někdy, už jen kvůli fanouškům, ale doufám, že vydržím co nejdéle v Boleslavi.

Dáváte si nějaké osobní cíle pro sezónu?

Osobní cíle jsou naprosto jednoduché. Zůstat zdravý a být co nejvíce prospěšný pro tým. To by to mělo znamenat nošení klíčů a dělání pití (smích).

A pokud jde o týmové cíle?

Ty jsou dost jasně vytyčené loňskou nedohranou sezonou, takže podávat takové výkony jako v sezóně 2019-2020 a bavit diváky (důrazně).

David Bernad

Narozen: 2. května 1994

Post: obránce

Kariéra: Mladá Boleslav, Ústí nad Labem, Písek

Statistiky poslední sezony: 31 zápasů, 3 góly, 2 asistence