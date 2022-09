Bylo to úplně super. Když mi to v pátek volali, okamžitě jsem věděl, že se hraje s Frölundou. Byl to ohromný zážitek, oni mají dost možná nejlepší evropský tým, takže pro mě hrozně velká zkušenost. Jsem strašně rád, že jsem si tady mohl zahrát.

Dokáže takový zápas ještě více motivovat do práce?

Určitě, hodně mi to ukázalo. Vždycky je to nějaký skok, třeba když jedu z Kolína do extraligy. Ale tohle bylo o další levely výše.

Naskočil jste ve druhém útoku, ještě minutu a půl před koncem jste byl na ledě u gólu do prázdné branky. Těší vás to?

Jsem za to moc rád, že jsem dostal takovou důvěru. Že se to v tu chvíli třeba nějak neprostřídalo, i když by možná mohlo. Jsem rád za to, že jsem si v Hradci s klukama z elitních formací mohl zahrát.

Byl jste před zápasem trochu nervózní?

Nějaká nervozita tam byla, něco jsem mohl udělat i lépe. Ale myslím si, že jsem se s tím popral dobře.

Pro hradecké hráče z Kolína musí být tohle obrovská motivace, ne? Když budete v Kolíně makat, zahrajete si v Hradci…

Nějakou dobu už to tak je. Když se daří, tak pendlujeme. Já jsem ale kvůli problémům s kolenem už loni musel nějaké zápasy odříct, když jsem mohl jet. Možná mi to uškodilo. Letos se ale snažím jet, kdykoliv mě Hradec povolá, ať to je za jakoukoliv cenu. Koleno asi jiné nebude. Říct ne? To už pro mě tedy neexistuje, když to tak řeknu.

Daniel Krátký