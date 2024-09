Hodně netradiční a složitou přípravu absolvovali hokejisté Kolína před startem dalšího ročníku druhé nejvyšší soutěže, která nese nově název Maxa liga. Na zimním stadionu se řešil problém s chlazením, Kozlové neměli do poslední chvíle možnost trénovat na svém ledě a museli cestovat za tréninky do jiných měst. Složitou situaci ale zvládli a všichni v klubu věří, že na sezonu je mužstvo výborně připravené. „Bylo to náročné hlavně psychicky, ale mužstvo má dobrý charakter,“ zmínil na startu sezony jeden z dvojice kolínských trenérů Petr Martínek.

Příprava byla pro kolínské hokejisty hodně zvláštní. Hodně cestování v přípravě, jen jednou hráli před svými fanoušky a to ještě v úplně prvním přípravném zápase a v Poděbradech. Fanoušci se dlouho obávali, zda budou Kozlové moci vůbec hrát na svém ledě. „Situace byla složitá, snadné to nebylo. Přípravu jsme zahájili dvaadvacátého července v Poděbradech. Pak jsme různě pendlovali a bylo to komplikované. Bylo to těžké psychicky, ale hráči ukázali dobrý charakter. O tom svědčí i solidní výsledky v přípravě. V týmu nebyl žádný rozkol, a toho si vážíme, že se kluci všemu přizpůsobili,“ pochvaloval si Martínek.

V přípravě Kolín pětkrát vyhrál a třikrát odešel jako poražený. „S tím jsme spokojeni. Ale přípravné zápasy nepřeceňujeme ani nepodceňujeme. Je to jen příprava, sehráli jsme povedené zápasy, ale i horší. Od toho je příprava, abychom si něco vyzkoušeli a pozorovali charakter hráčů,“ podotkl kouč Kozlů.

Z velké části se kádr oproti minulému ročníku proměnil. Zda bude silnější, to ukáží až následující mistrovské zápasy. „Tým má charakter. Máme mladé a zajímavé hráče, vyvážené je to těmi staršími. Teď už půjde do tuhého. A až teď se ukáže, zda jsme lepší nebo ne,“ má jasno kolínský kormidelník.

Gólmanská jednička je jasná, tou bude stálice Jakub Soukup. Tým má také nového kapitána, tím je zkušený obránce Kolmann. Jeho asistenty jsou Skořepa a Kloz. „Volbu kapitána a jeho asistentů jsme zvolili po konzultaci celého realizačního týmu a společné rozhodnutí poté oznámili v kabině hráčům, kteří s námi souhlasili,“ okomentoval proces volby hlavní trenér týmu Jan Šťastný.

A jaké jsou cíle mužstva pro nadcházející sezonu? „Máme v klubu nějaké priority. Chtěli bychom si zahrát aspoň předkolo play off,“ uvedl Martínek. „Když se to povede, bude to parádní.“

V prvním zápase nového ročníku jedou Kozlové v sobotu do Prostějova, doma budou hrát poprvé ve středu, kdy přivítají Porubu. Vstup do sezony je vždy důležitý, všichni se hlavně těší na domácí podporu. „Je to tak. Ještě jsme se s našimi fanoušky neviděli kromě prvního zápasu s Litoměřicemi v Poděbradech. Uvidíme, jak se k nám fanoušci postaví a my doufáme, že sobotním zápasem v Prostějově je naladíme na to, aby přišli ve středu, aby jich přišlo co nejvíce a povzbudili nás proti jednomu z hlavních favoritů soutěže. Těšíme se,“ řekl jeden z trenérského tandemu.

Přízeň fanoušků je téměř vždy daná dobrou hrou a především dobrými výsledky. „Jak znám kolínské klima, tak určitě. Sice máme v týmu některé odchovance Kolína, ale už to není tak, jak to bývávalo dříve. Takže my je můžeme nalákat jenom parádní hrou a samozřejmě výsledky. Já doufám, že budeme úspěšní a tudíž bude i velká podpora fanoušků. Tímto je vlastně zvu a přeji si, aby jich chodilo co nejvíce,“ dodal Petr Martínek.