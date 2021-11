Po reprepauze čeká kozly náročný týden. A na úvod druhé Litoměřice

Jak zastavit Litoměřice? To moc týmů v letošní sezoně Chance ligy ještě nezjistilo. V základní hrací době je v osmnácti zápasech pokořily totiž pouze čtyři týmy. A díky tomu jsou na druhé příčce tabulky soutěže. Znamená to jediné: do Kolína přijede pořádně silný protivník.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Přerov | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Po týdenní reprezentační pauze se opět roztočí kolotoč zápasů první ligy. Kozlové hrají v pondělí v podvečer doma, jejich soupeřem budou druhé Litoměřice. Jsou rozjeté, mají třicet devět bodů a na vedoucí Třebíč ztrácí pouhých pět bodů. To Kolín má jiné starosti. Po odstoupení Kadaně ze soutěže minulý týden je třetí od konce s jednadvaceti body. Ale na desátý Šumperk má manko jen čtyři body. A to je stále hratelné. Kozlové narazili na Litoměřice už ve třetím kole letošního ročníku a na jeho ledě prohráli 3:5. Od té doby prošly oba týmy kus cesty a o mnoho lépe jsou na tom pondělní hosté. Kolín ale doma celkem umí. Pomoci by mu měla i nová akvizice – slovinský obránce Luka Zorko, který přišel z odstoupivší Kadaně. A také se mezi příznivci dost nahlas mluví o tom, že by mělo přijít větší posílení z extraligového Hradce Králové. Pondělní utkání začne na kolínském zimním stadionu v 18 hodin. A domácí potřebují pořásnou podporu. Jindřich Stejskal se s Českým Brodem rozloučil bezbrankovou remízou Přečíst článek › Hokejisté Kolína pak sehrají tento týden ještě dva zápasy. Ve středu od 15 hodin na Slavii Praha, v sobotu pak budou hrát opět na svém zimáku, od 17 hodin se postaví celku Třebíče, který je lídrem tabulky. Takže pořádně těžký týden pro kozly. Podmínky pro návštěvníky zápasů se zatím nemění. Na utkání, které kozlové hrají v pondělí 15. listopadu a v sobotu 20. listopadu, jsou stále stejné, jako byly. První změna přijde od pondělí 22. listopadu. Znamená to tedy, že na zápasy proti Litoměřicím a Třebíči můžete přijít tak, jak jste zvyklí a prokazovat se tak, jak jste zvyklí. To znamená buď dokladem o očkování, prodělání nemoci covid v posledních 180 dnech, PCR testem ne starším než 72 hodin a Ag testem ne starším než 24 hodin, v krajním případě samotestem na místě udělaným. Od 22. listopadu v podstatě dochází jen k malé změně, a to, že každý návštěvník nad počet tisíc se už bude muset prokázat PCR testem, nebude-li očkován nebo po prodělání nemoci covid v posledních 180 dnech.