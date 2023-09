Namlsaný Kolín vysokou výhrou nad nováčkem ze Znojma vyrazil k dalšímu utkání hokejové Chance ligy na led Zlína. Ta se ale se zlou potázal a další korálek na vítěznou šňůrku nepřidal. Všechny body zůstali Beranům, Kozlům zase oči pro pláč. Domácí překonali gólmana Soukupu hned pětkrát.

Berani si poradili s Kolínem 5:1. | Foto: Se souhlasem Vojtěcha Garguláka.

Zlín – Kolín 5:1

V polovině utkání bylo jasno. Domácí vedli o čtyři branky a naděje Kolína rychle zkomírala. Čtvrtý zásah zasadil hostujícímu týmu obránce Zdeněk Čáp, který ještě v minulé sezoně seděl v kabině Kozlů.

Dvě branky padly v první třetině. A obě dali domácí hokejisté. Köhler nejprve nastřelil tyčku, jenže puk se nadále válel v brankovišti, kde byl nejdůraznější Gago a rozjásal zlínský tábor. Než se Kozlové dokázali vzpamatovat, inkasovali podruhé. A to neuběhla ani jediná minuta. Přišlo přečíslení dva na jednoho, kdy Kindl dlouho pohledem avizoval přihrávku na spoluhráče, ale pak se rozhodl sám zakončit a byl přesný. Kolín mohl snížit v patnácté minutě, jenže střela skončila pouze na tyči.

Také třetí gól Zlína v prostřední části padl z přečíslení. Kindl tentokrát přihrával na Sedláka, puk zblokoval obránce Hampl, ale jen na hokejku připraveného Vlacha, který prázdnou bránu minout nemohl. A v polovině utkání přidali domácí čtvrtý hřebíček do kolínské rakve. A byl to Zdeněk Čáp, který v minulé sezoně působil v Kolíně. Na modré s pukem na hokejce zakroužil a pak napřáhl. Jeho pověstná pumelenice prosvištěla až za záda bezmocného Soukupa. Kozlové ale nadále bojovali a dočkali se své vedoucí branky. Ouřada si těsně před brankovou čárou sklepl puk rukou a poslal jej do brány. Situaci zkoumali sudí u videa, ale branka byla uznána. Malinká naděje před třetí třetinou.

Hostující tým zbraně nesložil a snažil se s výsledkem něco udělat. Jenže mu nebylo přáno ani po teči Moronga. Naopak to byli domácí, kteří v přesilové hře jistili své vítězství pátým zásahem. Dělovka Süsse na vrcholu kruhů byla nechytatelná. A času bylo málo, do třetí sirény zbývalo jedenáct minut. V nich už gól nepadl a zlínským zimákem se nesla známá písnička „Vysoký jalovec“.

„Nám nezbývá nic jiného, než pogratulovat soupeř,“ ulevil si Petr Martínek, jeden z kolínských trenérů. „My jsme podali špatný výkon. V zápase jsme měli jen dvě dobré pasáže, na začátku zápasu a pak chvíli ve druhé třetině. Jinak jsme byli jednoznačně horším týmem a nepředvedli jsme nic z toho, co jsme chtěli. Výsledek hovoří za vše,“ přiznal Martínek. „My se teď musíme připravit na sobotní domácí zápas před našimi fanoušky. Ve Zlíně jsme totiž byli ve všech směrech horším týmem, nemáme ani bod. Štve nás to, ale takový je sport. Prostě jsme podali špatný výkon,“ zopakoval kouč Kozlů.

V sobotu budou hrát kolínští hokejisté zase doma. Od 18 hodin se střetnou před svými příznivci se Sokolovem.

Branky a nahrávky: 11. Gago (Köhler, Talafa), 12. Kindl (Sedlák, Salonen), 28. Vlach (Sedlák, Kindl), 30. Čáp (Novák), 49. Süss (Salonen, Šlahař) – 38. Ouřada (Morong,Vrhel). Třetiny: 2:0, 2:1, 1:0.

Berani Zlín: Huf – Hrbas, Salonen, Čáp, Talafa, Zbořil, Suhrada – Paukku, Werbik, Šlahař - Sedlák, Kindl, Vlach – Süss, Huhtela, Novák – Sedláček, Gago, Köhler – Pospíšil.

SC Marimex Kolín: Soukup – Hampl, Němec, Piegl, Gaspar, Pinkas, Kolmann – Pajer, Skořepa, Vrhel – Dlouhý, Moravec, Král – Síla, Koukal, Ouřada – Šedivý, Morong, Lang – Bernat.