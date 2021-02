FOTO: Po dvou třetinách byli na ručník, stíhací jízdou udělali ze zápasu drama

V sobotu si po měsíci a půl vzpomněli na to, jaké to je vyhrát u soupeře. Snad ale kvůli tomu nezapomněli na to, jak vyhrávat doma. V dalším díle hokejové Chance ligy kolínští hokejisté po dlouhé sérii domácích výher hodně tvrdě narazili. V domácím prostředí podlehli Sokolovu 4:5. Po dvou třetinách prohrávali Kozlové o pět branek, v závěrečné periodě předvedli fantastickou stíhací jízdu, ale čtyři branky byly na body málo.

Hokejové utkání mezi domácím Kolínem a Sokolovem se hrálo v pondělí 1. února 2021. | Foto: Deník / Michal Bílek

Domácí trenér věděl o síle severočeského mužstva. „Je to hodně bruslivý tým,“ vyprávěl před utkáním kouč Petr Martínek. A to se naplno projevilo už v první třetině, ve které byli hostující hokejisté agilnější, rychlejší a hlavně nebezpečnější. Díky tomu se dostali do zaslouženého dvoubrankového vedení. První branku dal Sokolov už po třiceti vteřinách hry a to jakoby předznamenalo další vývoj. Hosté úvodní gól nabudil a Sejpal v kolínské bráně měl co dělat, aby za svá záda nepustil další projektil. Podruhé kapituloval v 15. minutě, překonal ho svou druhou trefou Rohan. Šance měli i domácí, ale gólman Neužil čaroval, občas při něm stálo i štěstí. Naděje na dobrý výsledek vzaly za své ve druhé třetině. Kozlové inkasovali tři góly během minuty a půl a o vítězi nebylo pochyb. Šik, Švec a Kverka položili domácí borce na lopatky. Střeleckou nemohoucnost domácích protrhl po třech a půl minutách hry ve třetí periodě kapitán Šafránek, který tak zaznamenal už patnáctý zářez na pažbu v letošní sezoně a načal stíhací jízdu. To ale ještě nikdo netušil, jaké drama ze zápasu bude. Jako druhý se trefil Petržilka, necelé čtyři minuty před koncem Němec. A když se v 57. minutě prosadil Jankovský, byla zápletka na světě. Jenže Kolín se už vyrovnání nedočkal a po dlouhé době doma padl. Naopak Sokolov protrhl sérii pěti porážek za sebou. Kolín - Sokolov 4:5 Branky a nahrávky: 44. Šafránek (Petržilka), 48. Petržilka, 56. Němec (Šafránek, Síla), 57. Jankovský (Šafránek) – 1. T. Rohan (D. Tůma), 14. T. Rohan (D. Tůma, Švec), 35. Šik (Hašek), 36. Švec (D. Zeman, T. Rohan), 36. Kverka (Vracovský). Třetiny: 0:2, 0:3, 4:0.



SC Kolín: Sejpal (41. O. Martínek) – Husa, Kukla, Blaha, Pýcha, Váchal, Muška – Jankovský, Šafránek, Z. Král – L. Krejčík, Zumr, Petržilka – Síla, Štohanzl, Němec – R. Martínek, Semirád, J. Stehlík – Mašín.