Kolínští jako první inkasovali, jenže pak sami třikrát udeřili a rázem byli na koni. „Musím pochválit celé mužstvo. Podali jsme velmi dobrý výkon, měli jsme nasazení, nechyběla nám bojovnost. Vše bylo tak, jak má být. A zaslouženě jsme vyhráli,“ byl nadmíru spokojený trenér kolínského celku Petr Martínek.

Po vedoucí brance Havířova kolínští borci nepanikařili a šli si za svým. „Důležité bylo, že jsme nesložili zbraně a nesklopili hlavy, jako se nám to stává při venkovních zápasech. Na ledě jsem viděl jiné mužstvo. Takové, které se chce o dobrý výsledek porvat. Pak bylo parádní, že jsme dali tři branky,“ lebedil si kouč domácího týmu.

Náskok dvou gólů se ztenčil deset minut před koncem základní části. To museli mít domácí pořádně nahnáno. „Kontaktní gól byl samozřejmě nepříjemný. Všichni hráči na ledě se soustředili na puk a zůstal nám před bránou volný hráč,“ popsal inkriminovaný moment Martínek. „Já jsem ale nebyl nervózní, cítil jsem odhodlání celého mužstva nedostat další branku. Kluci perfektně plnili dané pokyny,“ uvedl kolínský kormidelník.

Havířov se odhodlal ke hře bez brankáře, ale domácí soka do vážnější šance nepustili. Bránili výborně a sami mohli rozhodnout. „V závěru už nic extra neměli. Věřil jsem, že to uhrajeme. Ale je pravda, že ten druhý gól mě mrzí,“ přidal Martínek.

V bráně Kolína se poprvé objevil Sajdl. Také on přispěl k výhře Kozlů. „Svezl se s výkonem celého mužstva. Podal velmi dobrý výkon a byl v pohodě,“ zhodnotil jeho počínání mezi třemi tyčemi šéf kolínské střídačky.

Momentálně je Kolín na třinácté pozici tabulky Chance ligy, na dvanácté Benátky nad Jizerou ztrácí pouhé dva body a navíc má utkání k dobru. „Play off je momentálně blízko, ale také hodně daleko,“ má jasno Martínek. „Do konce základní části se bude rozdávat ještě moc bodů.“

A to je fakt. Do konce soutěže chybí odehrát jedenáct zápasů. Takže ještě pořádná porce utkání v hodně náročném programu. „Je to pravda. O to je takové vítězství nad soupeřem ucházejícím se o play off cennější,“ dal výhře punc trenér domácích.

O další body budou Kozlové usilovat v sobotu na ledě Ústí nad Labem. Možná problém. Nejde jim to totiž na ledě soupeřů.

Půjde o souboj sousedů z tabulky. Severočeši mají jen o bod méně než Kolín. „Ústí hraje doma dobře. Musíme udělat všechno pro to, aby to dobře dopadlo. Opět musíme hrát s nasazením, s velkou chutí a rvát se o výsledek. Když tohle dodržíme, můžeme být úspěšní,“ věří svému týmu kouč Kolína. „Kluci to vědí, ale občas to nedělají. Pokud ale chceme bojovat o play off, musíme urvat nějaké body i venku,“ dodal Petr Martínek.