Hodnotit ji budu ze dvou pohledů. Tím prvním a pozitivním je to, že jsme soutěž zachránili pro další sezonu. Tím negativním naopak fakt, že jsme neproklouzli do předkola, což byl náš interní cíl. Je tam sice kaňka, ale spíše hodnotím sezonu pozitivně.

Kde hledat příčiny toho, že se tým do vyřazovacích bojů neprobojoval?

Neudělali jsme prostě tolik bodů, co naši soupeři. Někdy je to o štěstí. V minulé sezoně jsme se v posledním kole zachránili ve Vsetíně, teď to na Lapači nedopadlo. Získali jsme ale sedmdesát bodů a to je hodně. Chyběl malý kousíček, chyběl jediný bod. Příště budeme třeba my těmi šťastnějšími.

Měli jste po celou sezonu velkou podporu fanoušků. To vás určitě těší…

To je jasné. Všem bychom chtěli poděkovat, speciálně pak těm, kteří jezdili i na venkovní zápasy. Návštěvnost byla na našem zimáku osm set až tisíc lidí. Doufám, že se bavili a že se budou spolu s námi těšit na další sezonu.

V minulé sezoně byla velká hrozba sestupu, letos padá jen poslední tým. Byla letošní sezona snazší?

Byla těžší! Týmy byly ještě kvalitnější, soutěž byla nesmírně vyrovnaná. Po Vánocích jsme spodku tabulky trochu utekli, ale stále jsme se dívali pod sebe. Nebylo to vůbec nic jednoduchého, spíš to bylo těžší než loni.

V průběhu sezony jste se potýkali s velkou řadou zranění. Jak jste to vstřebávali?

To bylo to nejtěžší, s čím jsme se museli vyrovnávat. Partnerský Hradec Králové měl také velkou marodku, což pak zasáhlo i nás, protože si některé hráče bral. Musíme to respektovat a museli jsme vyjít Hradci vstříc. Měli jsme to v tomto ohledu těžké. Kdybychom ale nespolupracovali s Hradcem, Chance liga by se v Kolíně nehrála.

Tým se opíral po celou sezonu o výborné výkony brankářů, především pak Jakuba Soukupa. To byl jistě základ úspěchu, že?

Vyhrávají týmy, které mají perfektní obranu. Z výborné defenzivy se musí vycházet. Kuba Soukup je fantastický gólman, jemu můžeme vděčit za to, že tady bude Chance liga i další sezonu. Zaslouží absolutorium a poděkování.

Máte už nyní tušení, jak bude vypadat kádr pro další sezonu?

Na skladbě týmu se pracuje už týdny. Definitivního ale nic není, stále se vedou jednání, ladí se podmínky. Kdo zůstane a nezůstane, to si v tuto chvíli nechám pro sebe.

Jaký je váš následující program?

Trénujeme na ledě do konce března. Jsme profesionálové a musíme být k dipozici pro play off pro Hradec Králové. Naši hráči musí být připraveni pro případ, že by museli nastoupit za Hradec. A možná sehrajeme ještě nějaký přátelský zápas.

Takže se již těšíte na to, že si teď odpočinete od kolotoče zápasů?

Raději bych hrál. Až nastane duben, tak si člověk rád od hokeje odpočine.