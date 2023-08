Petr Martínek před přípravnými mači: Makáme dál, abychom byli připraveni

/VIDEO, FOTO/ Mají před sebou sérii přátelských zápasů a výjezd do zahraničí, rozhodně to ale neznamená, že by pro kolínské hokejisty skončila hrubá příprava a tvrdý dril. „Kdepak, to v žádném případě. Makáme dál, abychom byli dobře připraveni na další sezonu v Chance lize,“ říká jeden z kolínských trenérů Petr Martínek.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Jihlava | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Kozlové vstoupí do herních prověrek v úterý 8. srpna od 17.30 hodin na ledě Slavie Praha, protivníka z mistrovské soutěže. Ve čtvrtek pak hraje Kolín v Hradci Králové s partnerským Mountfieldem, doma se poprvé představí v úterý 15. srpna od 17.30 hodin proti rakouskému celku Vienna Capitals. „Kluci už se na zápasy těší. My to ale nebereme jako přípravu, chceme hráče vidět, máme tu nové borce nebo hradecké juniory. Budeme sledovat, jak se hráči na ledě chovají, budeme klást důraz i na kondiční stránku. Za měsíc začíná soutěž a my musíme být připraveni,“ uvedl Martínek. Kádr kolínského mužstva ještě nemá konečnou podobu, jméno posil ale kouč tají. „Ještě nějaké příchody budou. Kádr není uzavřený. Musíme postavit konkurence schopný tým, abychom hráli v Chance lize důstojnou roli,“ přidal jeden z kolínských kormidelníků. Jak už bylo řečeno, hrubá příprava neskončila. „Ta stále pokračuje. Zápasy to trochu rozmělní, ale stále to bude hlavně o nabírání kondice. Musíme se dobře připravit, sezona bude ještě těžší než ty předešlé. Ladění formy přijde na řadu těsně před mistrovskými zápasy,“ má jasno Martínek. Skvělá generálka. Velim rozstřílela Úvaly. Kasal vstřelil hattrick Kozlové také vyrazí na tři zápasy do zahraničí. Hrát budou proti týmu Modré krídla Slovan (31. 8.), další dva zápasy proti Red Bull Salzburg (1. a 2. 9.). „Je to takové zpestření. Mělo by jít o zajímavé a kvalitní zápasy,“ podotkl trenér. Jeho tým je v zápřahu už dlouhou dobu, zatím ho ale nepostihlo naštěstí žádné zranění. „Musím to zaklepat. Nic vážného se nestalo, jen menší šrámy. Kluci bojují o místo a své postavení v týmu, musí něco překousnout. A oni to dobře vědí,“ uvedl Martínek. Dva týdny se Kozlové připravovali na zimním stadionu v Poděbradech. Tam našli perfektní zázemí. „V Poděbradech je vlastně nový stadion, parádní zázemí, máme tam skvělé podmínky. Se vším nám vyšli vstříc a ve všem nám pomohli. To nám může hodně pomoci a za to patří Poděbradským velký dík,“ dodal kouč Petr Martínek.

