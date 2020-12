Čtyři týmy v tabulce mají dokonce o tři odehrané utkání víc než Kolín. V tabulce formy posledních pěti utkání je Kolín dokonce první. Bod před Jihlavou a Kladnem.

„Myslím, že to byl nejúspěšnější rok za posledních minimálně 40 let. Vyhrála se skupina druhé ligy a postoupilo se do Chance ligy. I v ní zatím působíme jako nováček velmi dobře, takže co se týče A-týmu, byl to neskutečný rok,“ uvedl trenér kolínských hokejistů Petr Martínek.

Rok 2020 bude v historii kolínského hokeje brán jako jeden z nejúspěšnějších, protože Kolín začal hrát Chance ligu. A v soutěži hraje důstojnou roli.

„Asi všichni už ví, jakým způsobem jsme se do Chance ligy dostali. V prvopočátku jsme byli braní jako někdo navíc, jako jasní outsideři, ale my od začátku soutěže působíme dobrým dojmem, nehledě na to, že jsme porazili i jasné favority a držíme se na dostřel play off. Naše výsledky nejsou náhodné,“ zdůraznil Petr Martínek.

Kolín na sebe upozornil hned na začátku soutěže výhrou nad Vsetínem a dalšími dvěma zápasy, kde získal tři body (jedna výhra v prodloužení, jedna prohra v prodloužení) a po covidové pauze přišly další zajímavé výsledky, včetně čtyř výher. A rok zakončil Kolín sérii tří výher. Prostě paráda.

„Konec roku jsme zvládli neskutečně. Dokonce jsme první podle tabulky posledních pěti utkání,“ řekl s úsměvem Martínek.

„Před sezonou jsme navázali spolupráci s Hradcem Králové, mužstvo se posílilo. Už příprava ukazovala, že bychom nemuseli být outsider, jak se o nás mluvilo. Začátek to také naznačil. V Kladně jsme sice prohráli velkým rozdílem, pak přišlo velké vítězství nad Vsetínem před neskutečnou diváckou kulisou, a tím se hráči mého mužstva, ale i soupeři přesvědčili, že můžeme být dobrý partner pro všechna mužstva a hrát v soutěži důstojnou roli,“ podotkl Martínek.

Kolín se na jednu stranu posílil, na druhou ale v kádru zůstala více než polovina domácích hráčů, odchovanců. To je unikát.

„To je na tom to skvělé. Na Slavii bylo z 21 hráčů dvanáct kolínských odchovanců. Celkem je to víc než polovina, protože ještě jsou tu hráči, kteří se nedostanou vždy do základu, a to jsou jen kolínští hráči,“ poznamenal Martínek.

Kolín se ukazuje jako rovnocenný soupeř, jeho bodové zisky nejsou náhodné.

„Hlavní silou je charakter a silná parta. Je velmi dobrá tréninková morálka a máme nastavená jasná pravidla. Všichni se je snaží dodržovat, a to je základ úspěchu. A co bych vyzdvihl nejvíc, to je právě ta parta. Kabina táhne za jeden provaz, a to se vždy odrazí na ledě. I hráči, kteří sem přišli, byli vytipovaní. Zjišťoval jsem si jejich charakter,“ vypočítal hlavní sílu týmu šéf kolínské lavičky.

Specifické je také to, že Kolín působí v Chance lize jako poloprofesionální tým. Polovina hráčů chodí do zaměstnání, o to je to pro ně těžší a pro všechny okolo dosažené výsledky možná překvapivější.

„U nás tři čtvrtiny týmu chodí do práce, nebo do školy. Dá se říct, že můžeme trénovat až v podvečerních časech. Pro většinu z nás není hokej hlavní zdroj příjmu, je to náš koníček. A když člověk dělá koníček, tak ho dělá naplno. Je to pro nás všechny ale nesmírně náročné. Ráno brzy odcházíme do práce nebo školy a vrací se domů v sedm, osm hodin večer. To je nesmírně náročné. Jsem na všechny hráče pyšný, že po tom, co za den musí absolvovat, ještě odmakají trénink. Zároveň věřím a doufám, že se tato časová náročnost na mužstvu negativně nepodepíše,“ uznale pokyvuje hlavou Martínek.

Již v lednu se ukáže, jak na tom Kolín bude. V prvním měsíci nového roku totiž odehraje jedenáct zápasů. To bude právě třeba porce, která v kombinaci s pracovním vytížením může být velmi náročná.

„Samozřejmě, to je otázka, co s námi taková porce zápasů udělá. Budeme hrát celý leden de facto třikrát v týdnu. Uvidíme. Myslím, že kondičně jsou kluci dobře připraveni. I mezi svátky dobře potrénujeme,“ poznamenal Martínek.