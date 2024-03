První cíl jsme měli záchranu v lize, takže se dá říct, že sezona byla úspěšná.

Určitě jste rád, že se mužstvo několik kol před koncem zachránilo. Jak moc vás ale mrzí, že jste se neprobojovali do play off?

Po zápase ve Znojmě jsme byli bod od posledního místa. Potom jsme prožili asi nejúspěšnější část sezony, která nám zajistila záchranu, ale i obrovskou naději na předkolo play off. Bylo super o něco hrát do posledního zápasu. Je obrovská škoda, že to nevyšlo. Do předkola jsem všichni moc chtěli.

Prohlédněte si fotogalerii z posledního zápasu se Slavií

Kozlové mají skvělou podporu fanoušků. Vnímáte fandění během zápasu?

Je to tak, fanoušci v Kolíně jsou skvělí a chodí jich hodně. Za všechny kluky v týmu jim ještě touto cestou děkuji za to, jak nás podporovali celou sezonu.

Vy jste v závěru sezony vedl mužstvo jako kapitán. Cítil jste velkou zodpovědnost a nesvazovalo vám to ruce a nohy?

Zodpovědnost to určitě je, ale svázaný jsem se necítil. Pár sezon už jsem dělal kapitána v Benátkách.

Tým se ve valné většině utkání trápil v koncovce. Čím si to vysvětlujete?

Těžko říci… Vůbec se nám nedařily přesilové hry, v těch jsme měli určitě přidat více gólů.

Hokejisté Kolína ve famózní atmosféře se Slavií neuspěli. A sezona pro ně končí

Naopak vaší výkladní skříní byla defenziva. To vás jako obránce musí hodně těšit, že?

Je to tak. Měli jsme spíše bojovné hráče, bez větších individualit. Věděli jsme, že nám to tam nepadá, tak musíme hrát zodpovědně a hrát na co nejmenší množství chyb. Když nějaká přišla, měli jsme v bráně vynikajícího brankáře. Spoustu zápasu jsme vyhráli na jeden až dva góly a to je v hokeji docela těžké.

Nyní máte možnost užít si volnějších dnů, navíc bez stresu z důležitých zápasů. Co máte vy osobně v plánu?

Dostali jsme pár dní volno, ale už od úterý zase trénujeme. Je tu pár kluků, kteří mohou ještě naskočit do ELH, někdo Hradec Králové, já Liberec. Takže se budeme držet v kondici, kdyby to přišlo.