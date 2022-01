A to budou potřebovat kozlové i v dalším zápase. Ve středu od 18 hodin hostí na svém zimním stadionu Vrchlabí. A zápasy s tímto soupeřem jsou vždy hodně třaskavé, plné nelítostných soubojů. Diváci se tak mají rozhodně na co těšit.

Oslabený Kolín na třetiligového soupeře nestačil

Oba celky v tabulce dělí pouhé čtyři body. Lépe jsou na tom na osmém místě Vrchlabští, kteří už shrábli padesát čtyři bodů. Kolínští borci jsou jedenáctí.

Jenže Kolíňáci na růžích zdaleka ustláno nemají a musí zápas co zápas dokazovat, že jim Chance liga sluší. A jinak tomu nebude ani v dalších zápasech. Čeká je přímo pětidílný hororový seriál. Po domácím zápase s Vrchlabím jedou v sobotu k prvnímu celku do Litoměřic, a pak hrají tři duely v týdnu. V pondělí hostí Slavii Praha, ve středu jedou do Třebíče, který je druhý a týden zakončí v sobotu doma se Sokolovem. Takže tři domácí střetnutí a dva výjezdy k lídrům soutěže. Kolik bodů z toho bude?