V dresu Pardubic se na kolínském ledě představil i odchovanec Kozlů a mládežnický reprezentant Daniel Herčík. V zápase v Pardubicích přispěl jedním gólem k výhře svých barev, v Kolíně si připsal kanadský bod za asistenti, ale na body jeho družina nedosáhla.

Tak takovýto fičák možná v Kolíně dlouho k vidění nebyl. Zápas měl pořádné tempo, náboj i několik šancí. Více jich měli hosté, ale gólman Soukup držel pevně. Jeho dva zákroky byly naprosto dokonalé. Také Kozlové se dostali často na dostřel, ale většinu střel zblokovali obránci. Jediné, co první třetině chybělo, byly góly.

Ty padaly v prostřední periodě. V šesté minutě hostující brankář Klouček neviděl nehození domácích a puk za jeho záda propasíroval Ouřada. Kolínský zimák explodoval. Zajímavá podívaná tak pokračovala i v této části. Kozlové drželi těsné vedení, kapituloval až minutu a půl před druhou sirénou. Půhoný se dostal do blízkosti Soukupa, bekhendem na něj vystřelil a kotouč propadl Soukupovi do sítě.

Diváci se nenudili ani v poslední třetině. Svižné tempo pokračovalo, gólmani nemohli ani na chviličku ubrat ze svého soustředění. Kolín často střílel, Klouček v bráně Pardubic měl co dělat, aby hájil nerozhodný stav. V polovině třetiny už ale ani on nezabránil druhé brance Kolína. Jako první pálil Cibák, Dlouhého dorážku pak skončila v síti. V závěru hosté přitlačili na pilu, pomohla jim k tomu i přesilovka. Tu ale Kozlové přestáli. Pár vteřin před koncem mohl vyrovnat kolínský odchovanec Herčík, v obrovské šanci ale selhal. Tři důležité body tak zůstaly v Kolíně.

„Jsme nesmírně šťastní, že se nám povedlo vyhrát za tři body. Nejsme úplně v nejlehčí situaci, nedaří se nám zápasy výsledkově. Věděli jsme, že to musíme urvat,“ uvedl pro klubový web jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Musím všem hráčům nesmírně poděkovat za to, jak k utkání přistoupili, a jak ho odpracovali. Byli jsme odměněni třemi body. Nebylo to vůbec jednoduché. Doufám, že se odrazíme a v dalších zápasech budeme sbírat body,“ věří Martínek.

„Z naší strany to nebylo úplně špatné utkání. Kluci fárali, dohrávali souboje. Byli jsme na kotouči, byli důrazní. Dvě třetiny z naší strany byly hodně dobré. Ve třetí třetině jsme od toho upustili, možná jsme se báli výsledku. Ale nemám, co bych klukům vytknul. Jejich výkon byl na hranici možností. Bohužel jsme zase udělali jednu chybu, která byla potrestaná. Rozhodčí nám na konci dali v přesilovce šanci srovnat, ale početní převahu jsme sehráli špatně. Poslední vyloženou šanci v závěru jsme také nedali. Bohužel jsme nebyli odměněni za práci, kterou kluci odvedli,“ litoval na pozápasové tiskovce David Havíř, trenér rezervy Dynama Pardubice.

Kolínský tým hraje další utkání v sobotu, od 16 hodin se představí na ledě Poruby.

Branky a nahrávky: 26. Ouřada (Niko), 50. Dlouhý (Cibák) – 39. Půhoný (Herčík, P. Machač). Třetiny: 0:0, 1:1,

SC Marimex Kolín: Soukup – Cibák, Čáp, Naar, Niko, Křepelka – Sklenář, Koukal, Veselý – Dlouhý, Korkiakoski, Král – Morong, Moravec, Ouřada – Síla, Matějček, Lang.

HC Dynamo Pardubice B: Klouček – Chabada, Drtina, Nedbal, Oliva, Kubíček, Sýkora – Kaplan, Kaut, Lichtag – Herčík, P. Machač, Půhoný – Kulhánek, M. Machač, Pochobradský – Turek, Zeman, Rohlík.