Máte za sebou pořádně nabitý program. Jak hodně náročné to bylo i s ohledem na velké cestování?

Náročné to bylo obrovsky, což se bohužel projevilo i na výsledcích. A právě cestování nás asi vždycky stojí nejvíc sil, protože právě venku nejsme ani poloviční.

Jak jste spokojený s bilancí týmu v utkáních v letošním roce?

Do letošního roku jsme nevstoupili úplně nejlépe a zase venku jsme hráli špatně. Měli jsme tam pár vysokých proher a to nikdy není dobré, ale po těch prvních prohrách jsme výkony celkem ustálily a i výsledky se zlepšily.

A co říkáte na celkovou bilanci mužstva. Pětatřicet bodů, čtrnáctá příčka, na dostřel předkolo play off. To možná málokdo čekal…

Celková bilance je fajn, před sezonou asi nikdo moc nečekal, že v téhle fázi budeme ještě usilovat o play off. Navíc nás ještě čekají zápasy s konkurenty o postupové příčky, takže se dá říct, že to máme i ve svých rukách.

A jak jste spokojený se svými výkony?

Myslím, že to není špatné, ale samozřejmě vždycky je co zlepšovat.

Na kontě máte v sedmadvaceti utkáních sedmadvacet bodů za deset gólů a sedmnáct přihrávek. To není vůbec špatná bilance…

Překonal sem konečně hranici deseti gólů, za což jsem moc rád. Ttakže myslím, že ta bilance je celkem dobrá.

Se spoluhráči v první lajně si rozumíte náramně, vaše sehranost je patrná. Navíc dáváte většinu branek, což se od vás také očekává. Je ještě potřeba v elitní formaci něco zlepšit?

Rozumíme si parádně, taky spolu už hrajeme nějaký ten pátek. Přesně tak, očekává se to od nás, takže jsem moc rád, že tu důvěru splácíme. Jak už sem říkal, vždycky se dá něco zlepšit a v poslední době asi obrannou činnost, občas dostaneme zbytečný gól.

Nyní máte po náročném programu volno. K čemu krátkou pauzu mezi mistrovskými zápasy využíváte vy osobně?

Na volno jsem se samozřejmě těšil. Doženu doma nějaké resty a budu se více věnovat přítelkyni, když je víc času. Také máme s přítelkyní naplánovaný na tento týden ultrazvuk, kde se snad již dozvíme pohlaví dítěte, na to se těším moc.

Utkání se hrají stále bez diváků. Jak moc vám fanoušci chybí?

Fanoušci chybí až neuvěřitelně. Věřím, že s fanoušky v zádech by pár zápasů, které jsme prohráli o gól, dopadly jinak. Bylo by krásné, kdyby se ještě letos na stadionech objevili, i když to bohužel na to moc nevypadá.

Václav JANKOVSKÝ

Bydliště: Praha / Poděbrady

Narozen: 10. března 1992

Zaměstnání: účetní

Znamení: Ryba

Záliby: fotbal, sázení, přítelkyně

Oblíbené jídlo: vepřová panenka

Oblíbené pití: ledový čaj

Oblíbený film: Zelená míle

Oblíbená hudba: Harlej