Zápas na kolínském zimním stadionu měl opět parádní atmosféru. Domácí fanoušci hnali své miláčky do ofenzivy, ti se jim odměnili pěti trefami.

Domácí hokejisté byli namlsáni výhrou ve Zlíně. A v první třetině to bylo znát. Jedinou branku této části dali Kozlové po obrovské chybě gólmana hostí. Také Prostějov měl jednu velkou šanci, s ní si ale poradil Soukup. Kolín mohl vedení navýšit, pokus Koukala ale k úspěchu nevedl.

Příznivci domácího celku si užili druhou třetinu ještě více. Radovat se mohli hned dvakrát a náskok tří gólů byl už hodně nadějný. Gólman Soukup odolával až do konce druhé periody, pak jej čtyři sekundy před sirénou Prostějov přece jen překonal. Bylo jasné, že nemá Kolín vyhráno.

Po gólech Veselého a Koukala to vypadlo na jasný zápas. Hosté se ale nehodlali smířit předčasně s porážkou a už deset minut před koncem sáhli ke hře bez brankáře. Odvážný a neobvyklý tah slavil úspěch. Ale jen částečně. Prostějov dal dva góly, ale to už nemohlo nic změnit na vítězství Kozlů. Ti tak bravurně navázali na úvodní kolo.

„Čekali jsme velice těžký zápas. Soupeř v posledním zápase vyhrál, po výborném výkonu porazil Frýdek, takže jsme věděli, že to bude extrémně těžké utkání,“ pravil na pozápasové tiskovce Petr Martínek, jeden z kolínských trenérů. „Jak jsem zmiňoval před utkáním, tak soupeř je zkušený prvoligový tým, což se v plné míře projevilo,“ měl jasno Martínek. „Do utkání jsme nevstoupili úplně nejlépe, možná to bylo nervozitou. Navíc nám nevyšla první přesilovka, ale pak nám pomohl soupeř chybou v rozehrávce v jejich přesilovce, kdy jsme dávali gól do prázdné brány. Trochu jsme se uklidnili. Ve druhé třetině nás soupeř zatlačil, ale pak jsme unikli. Ale až do závěru jsme byli o kousek lepší než soupeř. A zaslouženě jsme vedli. Soupeř v závěru sáhl k poměrně zajímavému kroku, kdy hráli osm minut power play. Nadšením a bojovností jsme utkání zvládli. Jsme nesmírně rádi za tři body,“ těšilo kolínského kormidelníka.

„My jsme prohrávali souboje, nebyli tak agresivní, hráli pouze určité fáze zápasu a málo stříleli,“ hledal příčiny porážky Aleš Totter, kouč týmu Jestřábi Prostějov. „Vážíme si toho, že jsme za stavu 1:5 nesložili zbraně a snažili se s výsledkem něco udělat. Síla a charakter v týmu jsou. Pro nás je tenhle zápas dobré poučení, pořád jsme v nějakém procesu. Pokud se ze zápasu poučíme, tak nám to může jenom pomoct. Domácím ale k výhře gratulujeme,“ přidal hostující trenér.

Branky a nahrávky: 7. Dlouhý, 21. Gaspar (Koukal, Z. Král), 28. Lang (Šedivý), 47. Veselý (Morong), 50. Koukal (Veselý) – 40. Ostřížek (Valenta), 52. Ostřížek (Vlach, Mar. Novák), 60. Ostřížek (Slanina). Třetiny: 1:0, 2:1, 2:2.

SC Marimex Kolín: Soukup – Čáp, Gaspar, Niko, Naar, Kolmann, Piegl, Rymsha - Z. Král, Koukal, Veselý – Pajer, Nedvídek, Dlouhý – Ouřada, Moravec, Síla – Lang, Morong, Šedivý.

LHK Jestřábi Prostějov: Pavelka (50. J. Němeček) – Valenta, Hamšík, Staněk, Malák, Zajíc, Pěnčík – Jiránek, T. Jáchym, Jansa – Burian, Ostřížek, Slanina – Mar. Novák, Vlach, Jandus – P. Machač, Venkrbec, Maruna – Routa.