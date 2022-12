Přestože start do utkání patřil hostujícím hokejistům, především díky přesilové hře, jako první se z branky radovali domácí hokejisté. Sokolovský Rulík udělal málo vídanou minelu, když mezi kruhy před vlastním brankářem namazal přímo na hůl přijíždějícího Moravce a jeho blafák do bekhendu byl provedený naprosto dokonale. To Kozlům pomohlo a za čtyři minuty skórovali podruhé. Do Pieglova nahození vložil hůl Veselý tak šikovně, že puk skončil podruhé za bezmocným Zajíčkem. Na straně domácích měli v první třetině ještě šance Král s Morongem, kteří jeli dvakrát na soupeře v přečíslení, ale gólman Sokolova byl na místě. Stejně jako domácí Soukup, který vytáhl fantastický zákrok minutu a půl před koncem první části po střele Kverky.

Kolín určoval tempo zápasu i ve druhé periodě. Výborně forčekoval a soupeře na dostřel Soukupovy brány pouště jen zřídka. A když už nějaký pokus na domácího gólmana přilétl, poradil si s ním výborně. Postupem času se hosté tlačili více do ofenzivy, Kozlové tak mohli vyrážet do pootevřené obrany. Přesně to se stalo ve 33. minutě. První formace podnikla parádní výpad, skvěle zakombinovala a nakonec zůstal puk ležet v brankovišti. Obránce Cibák jej pak snadno posunul do brány a posunul tak i ukazatelem skóre. Sokolov pak jakoby rezignoval na obranu a na Zajíčka se valil jeden útok za druhým. Naděje hostů asi definitivně zhasla na konci třetiny. Veselý, který je častým zakončovatelem, mířil v přesilové hře z kruhu švihem přesně. Čtyřgólový náskok byl na světě.

Sokolov ale úplně zbraně nesložil a v poslední třetině hodně útočil. S jeho střelami si ale Soukup vždy poradil. Kolínu stačila pečlivá obrana, nikam se nemusel hnát a bedlivě střežil předbrankový prostor. Čtyři minuty a dvanáct vteřin před koncem základní hrací doby hosté odvolali brankáře a zkoušeli štěstí v šesti. Kolín si navíc situaci zkomplikoval vyloučeními. V závěru se trochu přiostřilo, Kozlové však ubránili oslabení a nedovolili sokovi ani jednou skórovat. Parádní oslava jubilea…

„Do utkání jsme šli s jasným cílem. Slavíme devadesát let, přesně v dnešní datum. Nebyla jiná cesta než v utkání zvítězit. Kluci podali výborný výkon, na ledě nechali všechno. Zaslouženě jsme vyhráli,“ pochvaloval si na pozápasové tiskovce jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Začalo to gólmanem, Kuba (Soukup) předvedl fantastický výkon. Až po posledního hráče, každý tam nechal všechno. 4:0 je pro nás parádní výsledek, jsme za něj rádi. Děkujeme divákům, kteří přišli. Moc si toho vážíme,“ přidal Martínek.

„Na naší straně panuje velké zklamání z výkonu celého týmu. Naše stará bolest je koncovka, výkon byl ale velice špatný. Takhle se o body, abychom se mohli posunout v tabulce, nehraje. Jsem hodně zklamaný z toho, co jsme v Kolíně předvedli,“ zlobil se Martin Štrba, trenér Baníku Sokolov.

V sobotu vyrazí kolínští hokejisté k dalšímu zápasu ke svému soupeři. Od 17 hodin nastoupí na ledě Vsetína.

Branky a nahrávky: 11. Moravec, 15. Veselý (Piegl, Král), 33. Cibák (Král, Veselý), 39. Veselý (Král, Ouřada). Třetiny: 2:0, 2:0,

SC Marimex Kolín: Soukup – Cibák, Čáp, Piegl, Křepelka, Zajíc, Jelínek, Niko – Veselý, Morong, Král – Sklenář, Moravec, Ouřada – Síla, Matějček, Lang.

HC Baník Sokolov: Zajíček – Novák, Tomek, Pohl, Krutil, Weinhold, Baláž, Klejna – Hauser, Kverka, Vrhel – Kružík, Jiskra, Tomi – Osmík, Jurčík, Švec – Hajný, Rohan, Rulík.