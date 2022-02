Lekce z produktivity. Tak by se dal duel charakterizovat. Šance se střídaly před oběma bránami. Jenže především kolínský gólman Kuzněcov držel své barvy nad vodou, předvedl několik parádních a důležitých zákroků. Inkasoval jen jedinkrát. Pěkně horko bylo hostům v závěrečné třetině, ale nakonec odolali náporu a na cestu domů si přibalili kromě výstroje i tři body. Velmi cenné…

Týmy celkem dlouho čekaly na vyložené šance. Když později přišly, byli na svém místě připravení gólmani. V prvním hracím období tak padl jediný gól. Ten dal kolínský Ouřada. Po skončení přesilové hry domácích ujel obraně a prostřelil Jekela v třebíčské svatyni. Kolín rozjel zápas více než dobře a brankář Kuzněcov držel své barvy v těsném náskoku.

Podobné to bylo i v prostřední periodě. Oběma protivníkům se nedařily přesilové hry, šance ale měli. Ale zatímco kolínský muž s maskou neinkasoval a všechny pokusy domácích střelců pochytal, kolínští střelci procpali za Jekelova záda hned dva puky. Modrobílí při druhé trefě vydolovali kotouč na útočné modré. Šafránek puk dobře nezpracoval, tak jej následně jen tak plácl před branku, kde hokejku více než dobře nastavil Jankovský. Asi největší šanci domácích ve druhé třetině zazdil Střondala. V dobré pozici pálil jen do Kuzněcova. Minutu a půl před koncem druhé části bylo v táboře Kolína ještě Veseleji. Zásluhou Veselého. Ten zužitkoval výbornou přihrávku od Krále. Tříbrankové vedení před závěrečnou třetinou bylo více než nadějné.

Hokejovou reprezentaci žen zásoboval Kolín, začínala tam i vlajkonoška Mills

Do třetí třetiny nastoupil do branky Třebíče místo zraněného Jekela Mičán. Po chvíli měl obrovské štěstí při dorážkách Jankovského a Šafránka. Domácí sice ztráceli tři góly, přesto vlétli do závěrečné periody jako polití živou vodou. Vstřelili gól, ten ale rozhodčí neuznali. Dočekal posunul puk do brány bruslí. Trvalo ale jen dalších pár vteřin, kdy se mohla Třebíč radovat doopravdy. Využila přesilovku dvou mužů, trefil se aktivní Střondala. Bylo jasné, že kozly čeká předlouhých dvanáct minut. Kolínskou pojistku mohl přidat Krejčík, ale nepřidal. Naopak snížit mohl opět Střondala, toho vychytal Kuzněcov. Hodně horko bylo Kolínským v závěru Čtyřminutový trest vyfasoval Niko, domácí minutu a půl před koncem odvolali brankáře. Nic platné, kozlové vydolovali u druhého celku tabulky všechny body. Skvělá práce!

„Hodnocení je jen a jen pozitivní. Předvedli jsme parádní, disciplinovaný a soustředěný výkon. Náš cíl byl bodovat a za tím jsme šli od první minuty. Šli jsme do zápasu odhodlaní, klidně i za cenu zranění udělat všechno pro dobrý výsledek. Tři body jsou třešničkou na dortu, ale za výkon jsme si je zasloužili,“ zářil spokojeností jeden z dvojice kolínských trenérů Petr Martínek.

Kolín jde tvrdě za svým předsezonním cílem a tím je záchrana. Nyní je už možná na dostřel i play off. To ale kouč rázně zamítá. „My jdeme za cílem zachránit Chance ligu i pro příští sezonu. Pro to chceme udělat vše,“ uvedl kouč kozlů.

Možná nečekané tři body z Třebíče jsou velkým krokem k zachování soutěže. „Krok je to velký a důležitý. Těch kroků nás ale ještě čeká několik,“ tlumí přehnaný optimismus Martínek. „Týmy pod námi mají jeden nebo dva zápasy k dobru, takže my musíme koukat směrem k dalšímu utkání,“ dodal Petr Martínek.

Tím dalším zápasem bude venkovní mač. Ten Kolín odehraje v pátek od 17 hodin na ledě Prostějova.

Branky a nahrávky: 48. Střondala (Bittner) – 10. Ouřada, 27. Jankovský (Šafránek, Král), 39. Veselý (Král, Šafránek). Třetiny: 0:1, 0:2, 1:0.

SK Horácká Slavia Třebíč: Jekel (41. Mičán) – Doudera, Furch, Forman, Mlčák, Poizl, Tureček, Zukal – Dočekal, Bittner, Střondala – Šťovíček, Malý, Sklenář – Gajarský, Vodný, Havlát – Krliš, Michálek, Ferda.

SC Marimex Kolín: Kuzněcov – Piegl, Kukla, Pinkas, Niko, Čáp, Čížek, Váchal – Jankovský, Šafránek, Král – Sklenář, Miškář, Veselý – Krejčík, Štohanzl, Ouřada – Síla, Morong, Pajer.