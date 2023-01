Tak to byl debakl. Kolínští hokejisté předvedli parádní výkon, který korunovali proti Jihlavě pěti brankami. V bráně Kozlů dostal šanci Sajdl a chopil se jí skvěle. Předvedl hned několik bravurních zákroků a na své konto si připsal čisté konto. Jihlavští střelci nenašli na jeho práci v brankovišti recept.

Kolín měl hned po pár vteřinách velké štěstí, že ve své šanci neuspěl Miškář. Na gólmana Sajdla si prostě nepřišel. Nedlouho potom se předvedl Sajdl podruhé, to si na něm vylámal zuby Harkabus. No a pak už přišla chvíle hostujícího Moronga, kterému se na Jihlavu daří. Doma jí nasázel hattrick, v Pelhřimově, kde se utkání hrálo, otevřel skóre na začátku sedmé minuty. První jeho pokus Beran kryl, ale Morong si vyražený puk dojel a pořádně vykoupal domácího brankáře. Slavia tak mohla litovat svých zahozených příležitostí zkraje utkání. Oba gólmani se nadále činili, takže skóre se už v první části nezměnilo.

I ve druhé třetině měl první vážnou šanci jihlavský Miškář, ale kolínský gólman byl znovu proti. Radost tak byla opět na střídačce Kozlů. Piegl na modré čáře zastavil vyhození, narovnal si puk na střelu a Beran měl zakrytý výhled – 0:2. Za další minutu a půl, po šesti minutách hry ve druhém dějství, přidal po souhře zkušených borců Krále s Koukalem třetí branku Ouřada. Ten jen slízl smetanu po fantastické kombinaci. Jihlavský kouč ihned reagoval oddechovým časem. Kolín byl při chuti a stále zatápěl jihlavské defenzivě. Hostům vyšla druhá perioda náramně. Na jejím konci přidal obránce Piegl svou druhou trefu a Kozlové vedli o čtyři branky. Domácí byli zralí na ručník.

Stav si vynutil změnu brankářů na domácí straně. To hostující gólman Sajdl předváděl jeden lepší zákrok než druhý. Na startu třetí části opět parádně máchl lapačkou a zneškodnil tutovku Miškářovi, jehož střela letěla do šibenice. Kolín byl v takové pohodě, že ubránil přesilovku pěti proti třem. A v 56. minutě udeřil popáté. Kozlové jeli dva na jednoho, Šedivého pokus Wolf vyrazil, ale dojíždějící Král jej poslal do sítě.

„Jsme velice šťastní, sehráli jsme výborné utkání. Celý tým podal parádní výkon, bylo to podpořené vynikajícím výkonem Tomáše Sajdla. Svým výkonem jsme si vítězství zasloužili a jsme za to rádi,“ liboval si Petr Martínek, jeden z dvojice kolínských trenérů.

Kozlové vyhráli počtvrté za sebou. „To je velice příjemné. Ale musíme dál pracovat, sezona nekončí. Někteří soupeři jsou pod námi blízko. Chceme koukat hlavně sami na sebe a hrát tak, jak teď hrajeme. Důležité jsou naše výkony,“ dodal Martínek.

Chance liga pokračuje dalšími zápasy už ve středu, kdy kolínští hokejisté hostí na svém ledě šumperské Draky. Utkání začne na kolínském zimním stadionu v 18 hodin.

Branky a nahrávky: 7. Morong (Síla), 25. Piegl (Šedivý), 27. Ouřada (Koukal, Král), 40. Piegl (Matějček), 56. Král (Šedivý). Třetiny: 0:1, 0:3, 0:1.

HC Dukla Jihlava: Beran (41. Wolf) – Bilčík, Chvátal, Kolář, Kočí, Dundáček, Vala, Haman – Jungwirth, Miškář, Pořízek – Harkabus, Skořepa, Handl – Cachnín, Juda, Brož – Křehlík, Kuchta, Tecl.

SC Marimex Kolín: Sajdl – Piegl, Čáp, Aubrecht, Niko, Cibák, Zajíc, Naar – Ouřada, Koukal, Král – Sklenář, Korkiakoski, Lang – Síla, Morong, Polák – Šedivý, Matějček, Jelínek.