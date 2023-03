/VIDEO, FOTOGALERIE/ Stejně jako před rokem se přišla podívat na přípravný zápas hokejistů Kolína s extraligovým Kladnem skvělá návštěva téměř tří tisícovek diváků. A opět viděli výhru Kozlů tentokrát v poměru 5:2. Navíc i hattrick skvělého Lukáše Pajera. Rytíři nastoupivší bez Bowa, Dotchina, Klepiše či Cibulskise si jen přejí, aby vše pokračovalo dál tak jako loni, kdy se nakonec v baráži zachránili.

Z přátelského hokejového utkání Kolín - Kladno | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Tak jako před rokem šli hosté do vedení, ale tentokrát pouze jednogólového. Produkci zajistili ne Jágr nebo Plekanec s Kubíkem, ale hráči druhého sledu – Kehar nahrával a volný O. Bláha propálil Soukupa.

Rozhodla druhá třetina, v níž hostující Kubík selhal ve třech obrovských šancích včetně samostatného úniku, zatímco domácí dvě branky Pajerem vstřelili. A to ještě předvedl parádní akci veterán Koukal, tomu chybělo při zakončení více štěstí a Brízgala klec uchránil.

To se mu ale nepovedlo brzy po začátku poslední třetiny při ráně Moravce a Kolín rázem vedl 3:1.

Ostré říznutí do kádru. Pátek do přestupů pořádně šlápl

Aktivně hrál i dál, ale nakonec se dramatizace duelu hostům povedla, když Pytlík rozhýbal Soukupa a pět minut před koncecm snížil.

Vyrovnat se však Rytířům nepovedlo, a naopak jejich pokus o power-play skončil únikem Pajera, který tak zkompletoval hattrick. Po něm se ještě trefil Morong, a tak kolínský zimní stadion s výjimkou nečekaně početného kladenského kotle slavil výhru nad Jágrem a spol.

V úterý si v Kladně dají oba celky repete, startuje se v 18 hodin.

Hostující trenér Otakar Vejvoda nemohl být s výkonem spokojen „Bylo to moc vlažné, nedostávali jsme do situací před gólmanem, do jakých bychom se měli dostávat. Byli jsme na vnější straně hřiště, nechodili před bránu,“ zlobil se a přidal, že tvrdší měřítko splnila možná čtvrtá lajna.

Částečnou omluvu spatřovat v tom, že tým nehrál dlouho žádný zápas. „Je to tak, ale musíme do toho dát mnohem větší intenzitu,“ vrátil se ke kritickému hodnocení Vejvoda a přiznal, že kromě úterní odvety s Kolínem jedná klub ještě o dalších přípravných zápasech. "V plánu jsou, uvidíme, jak to dopadne."

Vrdy chtějí dávat góly. Doplnění kádru jde pomaleji, říká Masopust

Domácí Petr Martínek přiznal, že motivoval Kozly hlavně důstojnou rozlučkou s fanoušky. „Kladno, které se chystá na baráž, bylo ideálním sokem. O jeho síle jsme věděli, ale také se nám je loni povedlo porazit, což jsme chtěli zopakovat a hlavně pobavit diváky, když už jsme se nedostali do play-off. Celou sezonu nás skvěle povzbuzovali a já nabádal kluky, aby jim svým výkonem udělali radost. Snad šli domů s dobrým pocitem,“ usmál se kolínský srdcař.

SC Marimex Kolín - Rytíři Kladno 5:2 (0:1, 2:0, 3:1).

Branky a nahrávky: 16. Pajer (Sklenář, Moravec), 33. Pajer (Naar), 44. Moravec, 59. Pajer, 60. Morong – 10. Bláha (Kehar), 56. Pytlík (Slováček). Rozhodčí: I. Procházka, Bernat – Hnilička, Tasch. Diváci: 2708.

Kolín: Soukup – Čáp, Gaspar, Piegl, Kukla, Naar, Niko, Jelínek, Hampl – Král, Koukal, Novák – Pajer, Moravec, Sklenář – Lang, Morong, Šedivý – Gajda, Matějček, Síla.

Kladno: Brízgala – Babka, Kehar, Sotnieks, Ticháček, Veber, Slováček – Jágr, Plekanec, Kubík – Beran, Indrák, Brodecki – Zikmund, Filip, Procházka – Bláha, Pytlík, Michnáč.