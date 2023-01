Kolín nastoupil do zápasu s pozměněnými útočnými formacemi. A jak bylo patrné, změny týmy sedly. Martin Kadlec, který podepsal smlouvu s Kolínem teprve v týdnu, když přišel z Pardubic, naskočil po boku Korkiakoskiho, se kterým hrál právě v Litoměřicích. A hned v prvním zápase dal gól.

Zápas začal pro Kozly hodně smolně, když po pár vteřinách schytal ránu pukem Piegl a musel na šití. Do utkání se ale vrátil. První gól dali hosté, když Soukupa překonal Výtisk. Domácí byli chvíli zaskočeni, ale postupně se rozjížději k výbornému výkonu. Pomohlo i vyrovnání z hole Matějčka.

Ve druhé části se jako první trefili domácí. Přesilovou hru využil debutant Kadlec. To se zase nelíbilo hostům a v zajímavé druhé třetině dokázali vyrovnat. Jenže Kolín si vzal vedení zpět. Poprvé o sobě dal vědět útočník Ouřada.

S těsným náskokem šli Kozlové do poslední třetiny. Měli chuť a byli produktivní. Především pak Kryštof Ouřada, který dvěma zásahy zkompletoval hattrick a posunul domácí tým k potřebné výhře, která přišla po dvou porážkách.

Foto: Drama se smutným koncem. Šiška neproměnil nájezd a Kolín prohrál o bod

„Podali jsme velmi dobrý výkon, bereme tři body, za které jsme hrozně vděční, protože se stále držíme v boji o předkolo play off. Chtěl bych poděkovat všem hráčům, protože na ledě nechali všechno,“ byl nadšený Petr Martínek, jeden z trenérů Kolína. „Utkání pro nás nezačalo úplně nejlépe, nebyli jsme koncentrovaní a neměli dobrý pohyb. Kolem desáté minuty jsme začali hrát jinak, zvedli agresivitu bruslení a do zápasu se dostali. Ve druhé třetině jsme ale udělali chybu na modré čáře, čehož soupeř hned využil. Naštěstí v závěru Kryštof Ouřada vymetl pavučinku, kterou nechali ledaři v bráně. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že zápas urveme. Poslední zápasy jsme dobře pracovali, ale nebyli za to dostatečně odměněni. A říkal jsem klukům, že jednou se to otočit musí. Třetí třetinu jsme pak ovládli a zaslouženě brali body,“ hodnotil utkání kolínský kormidelník.

„Bohužel jsme neuhrávali souboje, nebruslili, nedostávali soupeře pod tlak a zaslouženě prohráli,“ byl v hodnocení stručný hostující trenér Radim Skuhrovec.

Kolín hraje další zápas Chance ligy hned v pondělí. To se od 17.30 hodin představí na ledě Třebíče. Ve středu pak hostí doma od 18 hodin Přerov.

Branky a nahrávky: 15. Matějček (Síla, Naar), 24. Kadlec (Král, Čáp), 40. Ouřada (Síla, Aubrecht), 46. Ouřada (Jelínek, Piegl), 50. Ouřada (Morong, Piegl) – 6. Jícha (Výtisk, Svoboda), 34. Svoboda (Kuťák). Rozhodčí: Micka, Květoň – Jindra, Hnát.. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:0. Střely na branku: 32:28 (9:11, 13:14, 7:1). Vhazování: 36:22. Třetiny: 1:1, 2:1, 2:0.

Kolín: Soukup – Piegl, Čáp, Aubrecht, Naar, Cibák, Zajíc, Jelínek – Sklenář, Morong, Z. Král – D. Šedivý, Korkiakoski, Kadlec – Síla, Matějček, Ouřada – Hora.

Litoměřice: T. Král – Jebavý, Hampl, J. Šedivý, Výtisk, Holý, Kroupa, Černohorský – Procházka, Jícha, Svoboda – Válek, Kuťák, Koláček – Ton, Vitouch, Slavíček – Jiruš, Pártl, Cikhart.