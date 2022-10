Skvělý obrat předvedli kolínští borci ve druhé části. Během čtyř minut vsítili tři branky. Akce při vyrovnávacím gólu byla více než parádní. Ouřada ukázal přehled ve hře a fantasticky „namazal“ do druhé vlny Pieglovi. Podobná trefa byla i ta druhá. Veselého přihrávka v přesilové hře měla oči, najíždějící Král neměl těžkou pozici. Zlín byl v defenzivě a do ještě hlubší propasti se dostal po ráně Ouřady, která zapadla přesně pod víko. Hosté se ale oklepali a dokázali snížit. Také svůj druhý gól dali v přesilovce a opět to byl Kubiš.

Na další gól se čekalo do padesáté minuty. A byli to hostující hráči, kteří byli zpět v utkání. O vyrovnání se postaral obránce Husa, který má za sebou také angažmá v Kolíně. Zpátky do vedení mohl poslat Kozly zkušený Koukal, který byl vybrán za exekutora trestného střílení. To rozhodčí nařídil za faul brankáře Kašíka na Veselého. Koukal ale neuspěl. Rozhodující ránu zasadil hostům o chvíli později Ouřada, jenž dostal přihrávku od Moronga.

Kolín uspěl ve druhém domácím zápase po sobě proti týmu z hokejové bašty, po Vsetínu udolal také ještě loni extraligový Zlín.

„Zápas se hodnotí fantasticky. Věděli jsme, že jsme Zlín jednou porazili, tak jsme si říkali, že to zkusíme znovu. A to, co předvedli kluci? Patří jim veškerý dík,“ uvedl na pozápasové tiskovce pro web kolínského hokejového klubu Petr Martínek, jeden z kolínských trenérů. „Do utkání jsme ale nevstoupili úplně nejlépe, měli jsme přílišný respekt, byli jsme bojácní. V kabině jsme pak klukům říkali, že musí zapomenout na to, že hrají proti spoustě extraligových hráčů. A myslím si, že deset minut ve druhé třetině rozhodlo o výsledku utkání. Pak jsme jen litovali toho, že jsme inkasovali a výsledek byl po dvou třetinách jen o gól. Soupeř ve třetí třetině srovnal, ale pak kluci dokázali využít šance a rozhodnout,“ hodnotil zápas Martínek. „Myslím si, že se zápas musel všem líbit. Mrzí nás, že máme ze zápasu nějaké zraněné hráče, ale věříme, že budou brzy v pořádku,“ dodal kolínský lodivod.

„Zápas se hodnotí těžce. I za nepříznivého stavu 1:3 jsme dokázali stáhnout na 3:3. Potom jsme si chybou pět minut před koncem zápas zkazili. I když jsme hráli power play, tak už jsme se k vyrovnání nedostali,“ hlesl krátce trenér hostujícího Zlína Rostislav Vlach.

Hned v pondělí hraje Kolín další utkání. To se představí na ledě Prostějova. Zápas začne v 18 hodin.

Kolín – Zlín 4:3

Branky a nahrávky: 24. Piegl (Ouřada), 28. Král (Veselý), 28. Ouřada, 55. Ouřada (Morong) – 9. Kubiš (Sedláček, Mrázek), 37. Kubiš (Sedláček, Illéš), 50. Husa (Honejsek). Třetiny: 0:1, 3:1, 1:1.



SC Marimex Kolín: Soukup – Piegl, Čáp, Naar, Niko, Aubrecht, Kolmann, Cibák – Veselý, Koukal, Král – Jankovský, Matějček, Urban – Nedvídek, Ouřada, Síla – Morong, Lang.



PSG Berani Zlín: Kašík – Husa, Gazda, Talafa, Bukač, Novotný, Zbořil, Suhrada – Kubiš, Sedláček, Mrázek – Claireaux, Honejsek, Ondráček – Köhler, Hejcman, Illéš – Pospíšil, Frömel, Gago.