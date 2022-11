Samozřejmě jsem si to užil. Myslím si, že to byla hlavně oslava kolínského hokeje. Jsem rád, že jsem tady vyrůstal, a že jsem tady mohl ukázat národní mužstvo veteránů, které zahrálo krásné utkání. Dohodnuté skutečně nic nebylo, skončilo to sportovně remízou (směje se). Díky za to, že jsem se tady naučil bruslit.

Vybaví se vám v paměti nějaký nejvýraznější moment, který máte spojený s kolínským hokejem?

Nejvýraznější moment je pro mě aktuálně právě tento exhibiční zápas. Ale když si vzpomenu na svá mladá léta, tak to bylo trochu proti mně. Protože já odcházel do Sparty a Kolín si to tady moc nepřál, což jsem chápal. Ale šel jsem hrát výš. Ale jinak celkově na Kolín trpím, jsem tady často, mám tady na Pašince barák po rodičích, jezdím sem v létě na dovolenou. A musím tedy říct, že to bylo nádherně připravené, musím poděkovat za všechno, co tady udělali kolem. A samozřejmě také to, že mi z klubu poblahopřáli.

Bylo to překvapení? Nebo jste něco trochu tušil?

Bylo to pro mě hrozné překvapení. Nerad to říkám, že mám už tu osmičku. Ale opravdu jsem byl překvapený, jsem za to ale strašně rád, co pro mě tady udělali k osmdesátinám. Strašně moc za to klubu děkuji.

Co přejete kolínskému hokeji do budoucna?

Co můžu přát? Vyhrát soutěž, postoupit a hrát tady ligu! Vždycky jsem se za mlada těšil na to, že tady budu hrát ligu, ale bohužel to bylo tehdy. Teď už to je o něčem jiném. Ze srdce to ale klubu přeji, kéž by se to jednou podařilo. Rozhodně budu držet palce.

Sledujete výsledky a zápasy Kolína v Chance lize?

Sleduji. Samozřejmě, že ano. Viděl jsem i první zápas, kdy vyhráli ve Zlíně. Což pro mě bylo překvapení. Říkal jsem, že do toho naskočili. Teď jim to sice tolik nejde, ale to je tak vždycky. Je to zkrátka, jak se takzvaně říká, jako na houpačce. Rozhodně není konec, je za námi teprve část soutěže. Sice mají co dohánět, ale myslím si, že se to povede, vrátí ze zpátky do formy a bude se dařit.

