Domácí nebyli v první třetině horším týmem, ale po dvaceti minutách prohrávali o dvě branky. Diváci ale moc hokejové krásy neviděli. Málo pohledných akcí. Tu nejhezčí předvedli k nelibosti kolínských barev hosté. Dokonale vymíchali obranu a dali gól do prázdné brány. Lahůdka pro nezaujatého příznivce. To byla už druhá trefa hostí. Tu první dali už po třech minutách hry. Kolín dobýval hostující svatyni celkem často, ta ale odolávala.

Střeleckou smůlu prolomili Kozlové v polovině utkání, kdy se trefil Král. Jenže radost trvala jen chviličku. Hosté si rychle vzali dvougólový náskok zpět. I po této trefě se skóre znovu měnilo jen po pár vteřinách, na rozdíl jediného gólu přiblížil Kolín Aubrecht.

V poslední třetině se dal čekat velký nápor Kolína. Ten ale utlumil ve 45. minutě hostující Lyszczarczyk a bylo zcela jasné, že to budou mít domácí hodně těžké. A to se potvrdilo. Hosté byli na koni a domácí neproměnili hned několik slibně vyhlížejících příležitostí. Tři minuty před koncem se Kolín odhodlal ke hře bez brankáře, ale bez úspěchu. Byli to naopak hosté, kteří pečetili vítězství pátou brankou do prázdné klece.

„Nejprve bych chtěl pogratulovat soupeři k výbornému výkonu. Po zásluze si odvezl všechny body,“ hlesl na tiskovce po utkání trenér Kolína Petr Martínek. „Z našeho pohledu se zápas hodnotí strašně špatně, nepodali jsme vůbec dobrý výkon. Vstoupili jsme do utkání hrozně špatně, dá se říct, že třicet minut jsme byli na ledě horší. Když se nám podařilo snížit, tak už jsme doufali, že se nastartujeme. Ale hned jsme dostali zase gól. Myslím si, že od té doby jsme se hodně tlačili do brány, vytvořili si spousty šancí. Ale Frýdek-Místek držel gólman a hlavně jejich neskutečná bojovnost, spoustu střel zblokovali, což z velké části rozhodlo o výsledku,“ hledal příčiny porážky Martínek. „V poslední třetině jsme chtěli zkusit vabank, ale soupeř nám zase utekl a bylo rozhodnuto. Frýdek se prezentoval výkonem, jakým se chceme prezentovat my. Měl obrovskou bojovnost a obrovské nadšení. To nám chybělo. Po zásluze jsme prohráli,“ přiznal jeden z kolínských kormidelníků.

„Jeli jsme do Kolína s obrovským respektem, protože jejich mužstvo šlape parádně. Snažili jsme se na ně připravit, i co se taktiky týče. Věděli jsme, že nás čeká peklo v obranném pásmu,“ věděl Martin Janeček, trenér týmu HC Frýdek-Místek. „Myslím si ale, že jsme nebojácně vstoupili, dobře jsme začali bránit, z čehož nám vyplynuly krásné brejky. Šli jsme do vedení 2:0, což bylo rozhodují pro celé utkání. Potom už jsme se snažili hodně bojovat a nepouštět domácí do velkého tlaku. I když ten samozřejmě přišel. Ale ubránili jsme se a pak už nám stačilo trpělivě čekat na příležitosti, což se vyplatilo, když jsme dali na 4:2 v přesilovce a poté do prázdné branky,“ vyprávěl hostující trenér.

Kolín – Frýdek-Místek 2:5

Branky a nahrávky: 30. Z. Král (Koukal, Sklenář), 33. Aubrecht (Piegl, Z. Král) – 3. J. Michálek (Hotěk, Haas), 14. Haas (Hotěk, Bednář), 32. Haas (Hotěk), 45. Lyszczarczyk (Š. Havránek, Vrdlovec), 59. Dostálek. Třetiny: 0:2, 2:1, 0:2.



SC Marimex Kolín: Soukup – Kolmann, Aubrecht, Niko, Naar, Kukla, Piegl – Z. Král, Koukal, Dlouhý – Sklenář, Nedvídek, Jankovský – Ouřada, Moravec, Síla – Lang, Morong, Šedivý – Matějček.



HC Frýdek-Místek: Švančara – Havránek, Michálek, Zeleňák, Ročák, Žůrek, Sova, Adámek – Dostálek, Vrdlovec, Lyszczarczyk – Matěj, Macháček, Ramik – Hotěk, Haas, Bednář – Geidl, Jobánek, Homola.