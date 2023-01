Martin Kadlec o gólové premiéře i osvědčené souhře: Budeme mít ještě víc šancí

Extraligový šampion z roku 2015 s Litvínovem doposud naskočil za Kolín do 36 zápasů základní části, ze kterých odešel sedmnáctkrát jako vítěz, a to s celkovou úspěšností zákroků 91,27 %, navrch přidal také jedno čisté konto proti Sokolovu. Oboustranná spokojenost vyvrcholila podpisem nové smlouvy, Jakub Soukup v Kolíně prodloužil kontrakt o následující dvě sezony, u Kozlů tak bude působit minimálně do konce ročníku 2024/25.

„Kuba patří celou sezonu mezi naše stěžejní hráče. Od prvního tréninku se zařadil mezi lídry kabiny, a to jak v pracovitosti, tak i charakterem. Nejdůležitější je však, že všechny tyto vlastnosti potvrzuje svými výkony na ledě. Jsme moc rádi, že jsme se společně dohodli na nové dvouleté smlouvě, a že Kuba spojí svou budoucnost s Kolínem,“ komentuje prodloužení smlouvy brankářské jedničky manažer kolínského klubu Lukáš Krejčík.

Daniel Krátký