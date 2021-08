"Měl jsem po zápase rozhovor s jejich trenéry. Jeden mi řekl něco, druhý mi řekl taky něco. Vím asi, o co jde, ale nechám si to pro sebe. S hokejem se to podle mého ale neslučuje,“ naznačil trenér Petr Martínek, že se skutečně na ledě mezi hráči něco odehrálo.

Tak není divu, že podobně jako před pár týdny na vrchlabském ledě, i na tom kolínském byly k vidění bitky a strkanice. Uvidíme, zda se tento nešvar přenese i do mistráků.

A teď k hokeji. Suma sumárum, Vrchlabí bylo důraznější a vyhrálo 6:4.

"Jsme hrozně zklamaní z našeho výkonu, z naší hry. Na zápas jsme se hodně těšili, věděli jsme, že už jsme v určité sestavě. Bohužel nám vypadl těsně před zápasem Vašek Čížek, takže jsme nešli kompletní. A nepředvedli jsme dobrý výkon,“ byl zklamaný Martínek.

Jeho svěřenci prohrávali rychle 0:2, pak sice vyrovnali ještě před odchodem do kabin a v úvodu druhé části šli z přesilovky do vedení, ale tam jako by se ucpal vodovod kolínské hry. V tu ránu kozlové dostali tři góly a pak ještě čtvrtý a po druhé části prohrávali 3:6.

"Paradoxně první třetina skončila 2:2 a my ji mohli i vyhrát, ale s velmi špatným výkonem. Ve druhé třetině jsme dali na 3:2 a nevím, co se stalo. Asi jsme si mysleli, že to už půjde samo. Samo nikdy nic nejde, to si kluci musí uvědomit. Propadli jsme,“ konstatoval kolínský trenér.

"Ve třetí třetině se to zlepšilo, ale na druhou stranu musíme říct, že soupeř už měl zápas pod kontrolou, takže si už jen počkal. Nedovolil nám, abychom to dohráli do lepšího výsledku,“ dodal Martínek.

Kozlové v poslední části snížili jedním gólem na konečných 4:6.

Kozly čeká další zápas v sobotu. Od 15 hodin hostí rakouský Salzburg.

Branky: 15. J. Sklenář (Čáp), 19. Veselý (Jankovský, Čáp), 24. Šafránek (Král, Jankovský), 47. Zumr (Síla, Klodner) – 5. Matýs (Mrňa), 13. Mrňa (Kajínek, Matýs), 25. Matýs (Mrňa, Kaut), 28. Mrňa (Matýs), 31. Kloz (Machač), 36. Jelínek (Zeman). Vyloučení: 7:10, navíc Linhart (VRC) 10 min OT, Veselý (KOL) a Kajínek (VRC) 5 min HRU. Využití: 1:0. Oslabení: 0:1. Třetiny: 2:2, 1:4, 1:0. Diváci: 336.

Kolín: Sejpal (od 28. Tichý) – Čáp, Čížek, Piegl, Kukla, Kachyňa, Váchal, Klodner – Jankovský, Šafránek, Král – Krejčík, Sklenář J., Veselý – Sklenář D., Morong, Dvořák – Síla, Zumr, Petrželka

Vrchlabí: Štěpánek – Linhart, Jelínek, Kajínek, Kynčl, Voženílek, Kynčl Tomáš, Matýs, Kaut, Mrňa, Zeman, Chrtek, Moník, Machač, Herčík, Kloz, Paleček.