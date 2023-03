Omlazený tým Kozlů na zkušenějšího soupeře z Pardubic nestačil

Středeční dopoledne na kolínském zimním stadionu přineslo oživení tréninkové rutiny pro nejmladší členy A týmu Kozlů. Svěřenci Jana Šťastného a Petra Martínka totiž ve výrazně omlazené sestavě a jen se dvěma hráči staršími třiadvaceti let vyzvali hokejový B tým pardubického Dynama, který do středočeského města zavítal v prakticky nejsilnější možné sestavě, třeba i s brankářem Dominikem Frodlem, který se vrací po zranění do akce. Hosté si odvezli jasnou výhru 6:0.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Jihlava | Foto: Deník/Vladimír Malinovský