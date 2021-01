Poslední dobou se do sestavy dostáváte spíše sporadicky. Jak jste se tedy na ledě po delší době cítil?

Pořád se připravuji, udržuji se. Takže jsem se cítil dobře. Od toho jsme tam. Musíme dělat vše, abychom docílili našeho cíle, který jsme si řekli, že musíme letos splnit. Přistupujeme k tomu všichni zodpovědně a pak se to projeví i na ledě.

I přesto, že jste v poslední době moc nehrál, dostal jste se na přesilovku a byl jste tak i u prvního gólu. Můžete popsat, jak se celá akce zrodila?

Bylo to dobře sehrané. Řekli jsme si, že si puk musíme rychle dávat, abychom soupeře rozhodili. A to se i povedlo. Ráča (Marek Račuk) tam dobře našel Tondu Melku, který tedy dal vítězný gól. Takhle by to v přesilovkách mělo lítat.

Ale gólů jste mohli vstřelit více. Jen stále vázne koncovka…

Je pravda, že se na góly hodně nadřeme. Neřekl bych, že jsme neměli šance, ale chybí nám trochu štěstí, padá nám strašně málo gólů. Na tom se ale nesmíme zastavovat. V play off to totiž bude hrozně těžké, zápasy budou končit třeba o gól. Každý je tedy pro nás důležitý. Zvlášť když se vyhraje (usmívá se).

O nule se říká, že je to odměna pro celý tým, ale na Slavii dobře zachytal i Adam Brízgala, že?

Musím ho pochválit. Brízgy odvádí dobrý výkon. Když se k tomu přidáme, a pomůže obrana i útok, celá pětka prostě hraje zodpovědně, pak se dostaví i výsledek.

Co naopak nejde pochválit, to je počet vyloučených. Co se s tím dá dělat?

To je pravda. Říkali jsme si, že se nám nemůže stávat, aby každý zápas bylo hodně vyloučených. Zdatnější tým tohle potrestá. Nemůžeme hrát tak, že bude oslabení za oslabením. Pak se všichni nedostanou do hry, abychom měli správné tempo. Musíme se z toho ponaučit.

Ve Slavii jste strávil konec loňského ročníku. Byl tedy pro vás zápas speciální?

Vždycky, když člověk hraje proti týmu, kde hrál, tak je to takové zvláštní. Když znáte tady většinu kluků. Ale takový je hokej a člověk se na to nemůže ohlížet. Naopak může hrát s čistou hlavou. Odehrát zápas a udělat maximum pro to, aby vyhrál současný tým.

Celkem se vám ve slávistickém dresu i dařilo. Vzpomněl jste si?

Na Slavii vzpomínám hezky. Hrál jsem tu hodně a myslím, že jsem týmu pomohl. Mám z toho dobrý pocit. I z toho, jak se ke mně zachovali.

Jak jsme říkali, jste spíše náhradníkem. Je to těžší pro zkušeného hráče než pro mladé kluky?

Určitě to není nic příjemného. Zvlášť pro hráče ve věku, jako jsem já. Ale jak jsem říkal, stále se dokážu na zápas připravit. Taková je situace a já ji musím vzít. Pochopitelně bych chtěl hrát víc. Doufám, že se mi to teď splní a budu klukům pomáhat.

Nenapadla vás třeba i myšlenka, že jinde byste mohl hrát více?

Ne! O tom jsem vůbec nepřemýšlel. Jsem oddaný Kladnu. Máme nějaký cíl a všichni pro něj uděláme maximum.

Takže asi největší motivací je cíl, aneb postup s Kladnem.

Rozhodně. Máme super mančaft. Je super tady být. Když budeme pracovat, docílíme toho co chceme.

Jan Šejhl