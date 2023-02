Už bez Cibáka, kterého Kolín uvolnil zpět na Slovensko, bez zraněného Síly, jenž utrpěl v Třebíči zlomeninu ruky, ale už s novicem Jirušem, nastoupili Kozlové proti Přerovu, který měl v tabulce Chance ligy o osm bodů více než Kolín.

Papírové předpoklady se vyplnily hlavně v první třetině. Hosté skvěle bruslili, domácí rozehrávku napadali tak dobře, že Kolínští často chybovali ve vlastním obranném pásmu. A hlavně byli hodně málo nebezpeční, hostující gólman Král byl možná během první části dost prochladlý. O mnoho zaměstnanější byl Soukup na opačné straně kluziště. V 8. minutě kapituloval, když ho zblízka překonal Doležal. Pak domácí zapomněli hned po buly na Süsse a ten přidal druhý gól. Domácí byli pod tlakem a do konce první části se z něho nevymanili.

Změny v kolínském týmu: Jakub Cibák se loučí, na střídavý start přichází Jiruš

Aktivně vstoupili do prostřední části. Snažili se, častěji měli puk na hokejkách, ale na štíru byli se střeleckou muškou. A když už mířili dobře, zasáhl Král v bráně hostí. Domácím nepomohly ani tři přesilové hry, v nichž sice kombinovali, ale k pořádnému ohrožení soupeřovy branky se nedostali. Asi největší šanci druhé periody měl na jejím konci Morong, který si nabruslil až před gólmana, ale neuspěl. I proto, že byl při svém pokusu faulován. Kozlové minutovou přesilovku nevyužili a její druhou část si nesli do závěrečné části.

Kolínští fanoušci zlili Soukupa pivem. Teď je jejich miláčkem

Ale zase nic. Ba co víc. Po nenápadné střele proklouzl puk pod Soukupem do sítě a Přerov měl najednou náskok tří gólů. Branka naděje přišla dvanáct a tři čtvrtě minuty před koncem základní hrací doby. Za Králova záda proplachtila lehká střela Zajíce. Kozlové byli najednou jako polití živou vodou, bylo jich plné hřiště. A nadále se tlačili před bránu soupeře. Jenže další gól ne a ne vstřelit. Konec utkání byl hodně rušný. Sedm minut před koncem mířil do brány Král. Kolínští hokejisté i fanoušci měli ruce nad hlavou. Jenže sudí mínili jinak a nechali pokračovat ve hře. V silném hluku zanikl hvizd a jeden z hostujících hráčů uháněl nikým neatakován sám na Soukupa. Dojel až mezi kruhy a golfákem napálil domácího brankáře. Jakoby ani nechtěl dát gól. S odplatou přispěchal Piegl a oba museli za katr. Snažení Kozlů v závěru už bylo marné, nepomohla ani dvouminutová power play. Přibylo jen šarvátek.

„Chtěli jsme body, nemáme žádné. Jsme zklamaní,“ ulevil si na pozápasové tiskovce jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Nebyli jsme dobří v první třetině, kdy jsme soupeři darovali dvě totálně laciné branky. S hráči jsme v kabině promluvili a od druhé třetiny jsme hráli celkem dobře. Ale asi jsme v první třetině urazili pána Boha a nic nám tam nespadlo. Ve třetí třetině jsme byli jasně lepší, náš výkon gradoval. Bohužel stihli jsme dát jen jednu branku, možná dvě. Musíme se z toho oklepat a v sobotu podat na Slavii parádní výkon a přivézt body,“ přidal Martínek.

„Velice hektický závěr. Měli jsme velmi dobrý vstup do utkání, stav 2:0 znamenal velmi dobře rozehraný zápas. Domácí měli dobré kontry, vynikající výkon ale podal v bráně Dan Král, který nás hodně podržel,“ řekl Robert Svoboda, trenér hostujícího mužstva. „Už to vypadalo, že zápas je za stavu 3:0 rozhodnutý, ale kontaktní gól domácí tým nastartoval. Vsadili všechno na ofenzívu. Ale v závěru to bylo drama se šťastným koncem pro nás,“ dodal kouč Zubrů.

Kolín jede k dalšímu utkání v sobotu na led pražské Slavie. Zápas bude mít úvodní buly v 15 hodin.

Branky a nahrávky: 48. Zajíc (Matějček) – 8. Doležal (Jan Svoboda), 12. Süss (Pechanec), 44. Okál (Krisl, Kratochvil). Třetiny: 0:2, 0:0, 1:1.

SC Marimex Kolín: Soukup – Piegl, Čáp, Aubrecht, Naar, Zajíc, Jelínek – Sklenář, Morong, Král – Novák, Korkiakoski, Kadlec – Šedivý, Matějček, Ouřada, Jiruš, Hora.

HC ZUBR Přerov: Král – Černý, Kudělka, Němec, Chroboček, Krisl, Ševčík, Gréč – Březina, Pechanec, Süss – Doležal, Indrák, Jan Svoboda – Okál, Kratochvil, Jak. Svoboda – Goiš, Ministr, Dobša.