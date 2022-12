Berani vstoupili do zápasu s Kolínem ve stejné sestavě jako v pátek proti Porubě. Ve třetí minutě hry však už prohrávali, chybu v defenzívě potrestal vsetínský odchovanec Jan Půček. Domácí sice v prvním dějství hosty jasně přestříleli, ke gólu to však nevedlo.

Zkraje druhé části ale hned bylo veseleji, Gago pouhých 39 vteřin po začátku třetiny prostřelil Soukupa. Když do poloviny zápasu ještě udeřili Bukač a Kubiš, vypadalo to s Berany velmi slibně. V této dvacetiminutovce však ještě dvakrát faulovali, hráli ve třech. V následné tradiční početní nevýhodě dovolili soupeři podruhé skórovat.

Bylo ještě hůře, Kozli po důrazu na brankovišti srovnali na 3:3. Berani zůstali opařeni, což trvalo do konce třetí třetiny. V prodloužení nakonec uspěli, 25 vteřin před koncem prodloužení se prosadil Honejsek.

„Včera jsme hráli těžké utkání ve Vsetíně a chvíli před koncem jsme měli v ruce tři body. Byli jsme z toho mrzutí. A navíc se nám tam zranili dva hráči. Pomohli nám junioři z Hradce Králové a věděli jsme, že Zlín bude extrémně těžký soupeř, který už překonal svoji krizi ze začátku sezony,“ uvedl na pozápasové tiskovce Petr Martínek, jeden z kolínských trenérů. „Už to tak bylo v první třetině, přesto jsme vedli. Mysleli jsme, že budeme více organizovaní v obraně, což se nám vůbec nepovedlo a deset minut druhé třetiny jsme byli zralí na ručník. Pak jsme se trochu osmělili a snížili jsme na dva tři. Do poslední části jsme šli s jasným cílem, urvat bod. Nakonec se nám to povedlo a za bod jsme rádi. Samozřejmě pak jsme si mysleli, že bychom mohli přežít prodloužení a vyhrát na penalty. Ale každopádně jsme rádi alespoň za bod,“ řekl kouč kolínských Kozlů.

Chance liga, 27. kolo

PSG Berani Zlín – SC Marimex Kolín 4:3 p. p. (0:1, 3:1, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 21. Gago, 23. Bukač (Hejcman, Köhler), 30. Kubiš (Hejcman, Zbořil). 65. Honejsek – 3. J. Půček (Morong, Čáp), 35. Pajer (Matějček), 42. Pajer (J. Půček). Střely na branku: 39:23. Vyloučení: 5:7. Využití: 0:1. Rozhodčí: Petružálek, Rapák – Zídek, Komínek. Diváci: 1 376.

PSG Berani Zlín: Huf – Suhrada, Kachyňa, Talafa, Bukač, Zbořil, Bartko, Husa – P. Sedláček, Honejsek, Ondráček – Kubiš, Kindl, Frömel – Gago, Hejcman, Illéš – Köhler, Luža, Mrázek.

SC Marimex Kolín: Soukup (Sajdl) – Piegl, Křepelka, Niko, Čáp, T. Jelínek, Cibák, Naar – Ouřada, Korkiakoski, Sklenář – Zd. Král, Moravec, Morong – Pajer, Matějček, Síla – Lang, Polák, J. Půček.