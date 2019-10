Nikdo by se nemohl divit, když by Kozlové v sobotu v Táboře prohrávali po první třetině 0:5. Jenže to bylo jen 0:2 a neuvěřitelné se stalo skutečností. Kolín, který byl první půlku utkání jak na centrifuze, nakonec v poslední třetině obrátil a zvítězil 3:2.

„Skvělé tři body. Neuvěřitelné body po tom, co jsme předvedli v první třetině. To byl strašidelný výkon. Vůbec jsem nevěděl, co s tím udělat. Naštěstí jsme na konci první třetiny dostali přesilovku. I když jsme ji neproměnili, nakopla nás do další fáze druhé třetiny. Tam jsme výrazně zvedli výkon, který kulminoval ve třetí třetině,“ popisoval utkání kolínský lodivod Petr Martínek.