Jenže v posledním dějství zabrali Kozlové, slepenými trefami Pajera a Šafránka odčarovali kouzlo gólmana Januse a v 55. minutě Štohanzl obrat dokonal.

„Jsme rádi, že jsme při tak dlouhé pauze mohli odehrát zápas a že nám Kolín vyšel vstříc. Po svižné první třetině, která se odehrála spíš po mantinelech, se nám povedlo odskočit o dvě branky, ale pak jsme byli trochu lehkovážní a domácí zápas zvrátili. Spokojeni s tím rozhodně nejsme,“ řekl po utkání hostující asistent trenéra Jan Kregl.

Petr Martínek byl rád, že Rytíři přivezli i velké hvězdy a přišlo tolik diváků. „Měli jsme respekt, ale chtěli jsme se před nimi předvést. A hráli jsme výborně, měli spoustu šancí a před poslední třetinou si řekli: Pojďme, tady nemáme vůbec co ztratit a gól dát musíme, diváci si to zaslouží. Povedlo se a dokonce i s obratem ve skóre,“ říkal domácí trenér Petr Martínek s dodatkem, že výsledek nepřeceňuje, protože je Kladno v přípravě, ale odměna vedení, týmu a hlavně divákům to byla krásná.

SC Marimex Kolín – Rytíři Kladno 3:2 (0:0, 0:2, 3:0).

Branky a nahrávky: 48. Pajer, 49. Šafránek (Král.), 55. Štohanzl – 21. Hlava (Plekanec), 36. Babka (Filip, Kuťák).

Kolín: Sejpal (od 47. Burda) – Kukla, Piegl, Čáp, Pinkas, Zorko, Čížek, Niko – Král, Šafránek, Sklenář – Ouřada, Štohanzl, Jankovský – Pajer, Síla, Morong – Poppel, Matějček, Zumr.

Kladno: Janus – Wood, Ticháček, Donaghey, Arzamascev, Baránek, Kehar, Suchánek – Hlava, Plekanec, Kubík – Pytlík, Zikmund, Melka – Jágr, Indrák, Beran – Babka, Filip, Kuťák.