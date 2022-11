Obránce Jakub Cibák zůstává v Kolíně, odešel Rymsha

V průběhu října dorazil slovenský zadák Jakub Cibák do kolínského hokejového klubu na měsíční hostování, které bylo nyní prodlouženo do konce sezony. Kádr Kozlů naopak opouští River Rymsha, jenž se v organizaci Mountfieldu HK neprosadil. Přesunout by se měl do druholigového německého Heillbronu.