Chcete mít zbrusu nový dres kolínských hokejistů na novou prvoligovou sezonu? Nové dresy jsou již v prodeji. Objednávat je můžete na e-shopu (web kolínských Kozlů) nebo osobně na zimním stadionu při domácích přípravných zápasech či dnech avizovaných na prodej permanentek.

Ilustrační foto | Foto: Jan Škrle

Pozor! Pokud chcete mít dres na první utkání sezony, to je do 12. září, musíte svou objednávku provést do neděle 16. srpna do 12 hodin.