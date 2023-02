Oba týmy jakoby svazovala nervozita. Domácí byli rozhodně aktivnější, především tedy střelecky. Poměr střel mluví jasně – 14:5. S pokusy, které mířily mezi tři tyče, si však oba brankáři s přehledem poradili. A to měli dost často hodně složitou situaci. Snaha na straně Kozlů byla zřejmá, kvalita už trochu pokulhávala. Branky se diváci v první části nedočkali.

Druhá třetina byla o poznání zajímavější, přibylo velkých šancí i střeleckých pokusů na obou stranách. Jenže o mnoho více výborných zákroků si připsali také oba gólmani, takže gól nepadl ani v této periodě. Soukup vychytal dvě přečíslení protivníka, na straně Kolína měl největší šanci Sklenář a Aubrecht nastřelil tyč. Přece jen o něco aktivnější byli zase Kozlové, jenže ukazatelem skóre nepohnuli.

Čekalo se, co přinese třetí dvacetiminutovka. První branku dali hosté a bylo to v nestandardním počtu hráčů na ledě. Domácí udělali obrovskou chybu a dostali dvě minuty za příliš mnoho hráčů na ledě. Sokolov hrál sice přesilovku hodně bídně, nakonec přece jen skóroval. Soukupa „otevřel“ Vrhel. Dvě minuty a čtyřicet vteřin potřebovali Kozlové k tomu, aby těsný náskok protivníka smazali. O vyrovnání se postaral Novák, který propasíroval puk za hostujícího gólmana. Čtyři minuty a jedenáct vteřin před třetí sirénou měl Kolín možnost hrát přesilovku pěti proti třem. Obrovská naděje na rozuzlení. Nepřišlo. Kolín dostal další šanci v čase 58:25, kdy byl za zdržování hry vyloučený Tomek. Jenže se nemohl usadit v útočném pásmu a zápas nerozhodl.

Na řadu přišlo prodloužení. A hrálo se hodně krátce. Po půlminutě se trefil podruhé v utkání Novák.

„Chtěli jsme uchovat naději na postup do předkola a urvat tři body. Ty nemáme, máme jen dva. Ani to moc neřeší, protože hlavní konkurent z Frýdku porazil Zlín. Trochu se to ale zamotalo se Slavií. Pořád máme šanci,“ uvedl po utkání Petr Martínek, jeden z trenérů kolínského týmu. „Jsme ale vlastně rádi za dva body, chvilku před koncem jsme prohrávali 0:1. Bylo to hrozně těžké utkání, soupeř totiž taky ještě živil naději na předkolo. Byla to taková šachová partie, nesměla se udělat chyba. Na obou stranách navíc byli výborní gólmani, kteří pochytali spoustu šancí. My byli dvě třetiny v křeči a nervózní, nebyli jsme to my,“ přiznal Martínek. „Asi jsme věděli, o co se jedná. Ztráceli jsme jednoduše kotouče, soupeř nám chodil do rychlých protiútoků a přečíslení. Ve středu pojedeme na Vsetína udělat všechno možné i nemožné a vyhrát tam. A čekat, jestli soupeři klopýtnou, protože i v případě rovnosti bodů s nimi máme špatnou vzájemnou bilanci,“ dodal kolínský kouč.

„Zápas o jednom gólu. Nakonec jsme sice vedli, ale bohužel jsme pak inkasovali. A pak v závěru byla na naší straně spousta vyloučených. Štěstí se od nás odvrátilo a prohráli jsme v prodloužení. Nedá se nic dělat,“ ulevil si Martin Štrba, trenér Baníku Sokolov.

V posledním kole soutěže jede Kolín ve středu do Vsetína, utkání začne v 17.30 hodin.

Branky a nahrávky: 53. Novák (Lang, Morong), 61. Novák (Král) – 51. Vrhel (Hauser). Třetiny: 0:0, 0:0, 1:1, - 1:0.

SC Marimex Kolín: Soukup – Aubrecht, Gaspar, Piegl, Kukla, Zajíc, Jelínek, Naar – Novák, Koukal, Král – Sklenář, Matějček, Kadlec – Šedivý, Morong, Lang – Jiruš, Moravec, Pajer.

HC Baník Sokolov: Michajlov – Novák, Klejna, Weinhold, Tomek, Rulík, Baláž, Benda – Vrhel, Kverka, Hauser – Helt, Zadražil, Csamangó – Adámek, Rohan, Švec – Hajný, Kysela, Křemen.