Jak dovede být hokej krutý, o tom se přesvědčilo ve středu Vrchlabí. Jak dovede být hokej krásný, to zase zažili na vlastní kůži kolínští hokejisté. Ti před zraky vlastních příznivců prohrávali s Vrchlabím dvakrát o tři góly, nakonec ale o jeden zvítězili. Díky třem trefám v poslední třetině (5:4). Dobře naladěni tak mohou vyrazit do Litoměřic, kde je čeká nesmírně silný protivník. První tým aktuální tabulky má na kontě osmdesát pět bodů, soutěž vede s dvanáctibodovým náskokem před druhou Třebíčí. Kolín je momentálně devátý, získal už třiapadesát bodů. Favorit je sice jasný, ale stát se může všechno. Nic není nemožné.

FOTO: Nevídaný obrat kozlů. Vstali z mrtvých a ztrestali Vrchlabí

„Máme na to urvat nějaký bod,“ věří svému týmu jeden z trenérů Petr Martínek, který však bude na lavičce kozlů kvůli koronavirové nákaze chybět. „Těžký je každý zápas a tento není výjimkou. Doma jsme Litoměřice porazili, i když jsme byli výrazně posíleni z Hradce Králové. Na druhou stranu se už mnohokrát ukázalo, že můžeme porazit každého. Stejně jako další týmy v soutěži. Tvrdou prací můžeme něco urvat,“ má jasno Martínek.

Narážel na to, že soutěž je nesmírně vyrovnaná. Bodové rozestupy jsou minimální. Je velice těžké na psychiku fakt, že pomalu každý zápas musí Kolín vyhrát. „Je to strašně náročné. Před zápasem s Vrchlabím jsem tvrdil, že musíme na záchranu vyhrát sedm utkání. Ale po středečních výsledcích je tomu jinak. My musíme vyhrát sedm zápasu nyní,“ uvedl Martínek.

Překvapení na ledě Litoměřic by se tedy náramně hodilo…

Mimo hru zůstává elitní obránce Zdeněk Čáp, který má podle informací natažené vazy a jeho absence by mohla trvat i několik týdnů.