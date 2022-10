Hertlův gól na úspěch San Jose nestačil. Páteční večer v Praze patřil Nashvillu

Radost ze setkání s legendou Chelsea mu ale nevydržela dlouho. Jeho tým inkasoval už po minutě hry, když doklepl do sítě vyražený kotouč Kiefer Sherwood. „Je to velký hráč, který rád hraje do těla a chodí do prostorů, kde to bolí. Dneska za to byl odměněný důležitým gólem. Celá jeho lajna vypadala dobře, za což jsme rádi,“ okomentoval branku Ekholm, který na první gól sezony asistoval.

San Jose si vzápětí pomohlo přesilovou hrou a skóroval rovnou ten nejpovolanější. Tomáš Hertl dostal puk na pravý kruh a napálil puk za gólmana Juuseho Sarose. „Tomáš je z Česka, vyrůstal tady, takže to, že se prosadil doma, je pro něj speciální. Ať už je to hráč od nás, nebo z Nashvillu, musíš mít za toho kluka radost, že měl takovou možnost,“ uvedl na konto soupeře Karlsson.

Tomáš Hertl ze San Jose se raduje z gólu.Zdroj: ČTK

Můžeme hrát daleko lépe, velí Karlsson

„Pro nás je to taky speciální. Já měl to štěstí, že už jsem dva zápasy v Evropě odehrál. Nikdy nevíš, jestli budeš mít další podobnou příležitost. Všichni si to užíváme, jak jen můžeme,“ dodal.

Další početní výhody už ale Sharks nezužitkovali. „Soupeř odvedl v oslabení velmi dobrou práci. Je to zavedený tým a hráči spolu už nějakou dobu hrají. My si musíme ještě na nějaké věci zvyknout, možná nám to bude trvat trochu déle, než si na systém zvykneme. Celkově to od nás nebylo nijak hrozné, ale zároveň víme, že můžeme hrát daleko lépe,“ okomentoval Karlsson.

Ve zbytku zápasu už se totiž prosazovali jen hráči Nashvillu, kteří zhruba od poloviny utkání kompletně přebrali iniciativu. Na začátku druhé části jim vrátil vedení Eeli Tolvanen, ve 36. minutě zvýšil Nino Niederreiter a v závěru pečetil do odkryté klece Matt Duchene.

Dostali jsme puk před modrou čáru a předvedli jsme rychlý přechod do útoku. Takhle chceme hrát, fungovalo to výborně,“ řekl o své brance švýcarský útočník Niederreiter.

Kredit pro skvělého Sarose v brance

Sharks měli další příležitosti ke skórování, trefili i tyč, většinou ale ztroskotali na dobře chytajícím Sarosovi.

„Když jste finalistou Vezina Trophy, znamená to, že jste v brance z dobrého důvodu. Saros je většinou náš vůbec nejlepší hráč. Dneska to pro nás beky zase udělal jednodušší. Zastavil hodně puků, hodně jich rozehrál… Je to skvělý brankář,“ ocenil finského gólmana Ekholm.

NHL v Praze: Hertl vzal na led syna. Ekholm vzpomínal na šampionát a na Jágra

Podle Karlssonových slov mu to ale hráči San Jose mohli udělat složitější. „Saros je dobrý brankář. Když ale budeme střílet z dálky, tak to pochytá. Proto se musíme víc cpát před něj a donutit ho, aby se musel víc hýbat. Nemyslím, že jsme ho dneska pořádně prověřili,“ uvedl.

„V sobotu musíme hrát víc s pukem. Dařilo se nám dostávat do pásma, ale až moc snadno jsme puky ztráceli, z čehož oni vyráželi dopředu. To je hlavní věc, kterou musíme zlepšit,“ dodal s výhledem k odvetě Karlsson, který si užil diváckou kulisu v O2 areně.

„Fanoušci byli skvělí. Pro každého hráče je to něco speciální, když může hrát v jiné zemi. Já jsem z Evropy, ne přímo odtud, ale i tak to pro mě bylo něco zvláštní,“ prozradil.

Erik KarlssonZdroj: ČTK / AP / Darren Yamashita

Spolu se svými spoluhráči teď udělá Karlsson vše pro to, aby Sharks v sobotu v Praze získali první body do tabulky. Hrát se bude znovu od 20 hodin.