Sezona pro vás skončila. Jako nováček jste určitě nezklamali…

Já si myslím, že jsme nezklamali. Některé zápasy byly fakt výborné. Ale když se mě někdo zeptá, kolikátí jsme skončili, tak šestnácté místo z osmnácti týmů žádný úspěch také není. Je to pro nás velká motivace pro sezonu příští, která bude velmi obtížná.

Jak hodnotíte celou sezonu? Převládají pozitiva nebo jste zklamaný, že jste nepostoupili do play off?

Pozitiva tam jsou, ale já zklamaný jsem. To play off jsem s Kolínem chtěl hrát. Musím ale uznat, že po těch posledních utkáních jsme si to ani nezasloužili.

K vyřazovacím bojům vám chybělo pár bodů. Určitě najdete porážky, které vás hodně mrzí…

Chybělo pár bodů, to je pravda. Bohužel jsme ke konci už moc nevyhrávali, chyběla nám už šťáva.

Byl to pěkný kolotoč zápasů, hlavně leden byl pořádně nabitý, hráli jste pondělí – středa – sobota. Jak jste to zvládal? Neměl jste někdy hokeje plné zuby?

Já si to docela užil. Osobně jsem radši, když se víc hraje, než trénuje. Navíc jsme před tím skoro měsíc nehráli ani netrénovali.

Vy osobně se dělíte o druhé místo s prostějovským Mrázkem v pořadí nejlepších střelců. Čekal jste, že byste mohl nastřílet jednadvacet gólů?

Před sezonou jsem si myslel, že kolem dvaceti gólů bych mohl dát. To bylo ale plánováno přes padesát utkání a byl jsem velký optimista.

Souhra první lajny byla fantastická, dali jste většinu vašich gólů…

Asi poprvé za celou dobu, co hraji hokej, jsem hrál celou sezonu v lajně ve stejném složení. Všechno nám fungovalo, nebyl důvod dělat změny.

Na tribunách chyběli fanoušci. Jak moc chyběli kolínskému týmu?

Chyběli nám velmi, byla to taková smutná sezona. Byl jsem zvyklý, že v Kolíně i na druhou ligu chodilo hodně lidí, tak je velká škoda, že to fanouškům nebylo letos umožněno.

Nyní je po sezoně, máte volno. Jak budete trávit volné dny bez hokeje?

Od hokeje si odpočinu. Budu chodit do práce a věnovat se hlavně rodině. Rád bych i na dovolenou, ale situace nám to neumožňuje.

A co vaše předzápasové rituály nebo talisman? Máte nějaké? Nebo máte třeba nějaký stejný postup při oblékání na utkání?

Já na tohle moc nevěřím, nebo jsem si alespoň nikdy nevšiml, že by mi něco přineslo štěstí. Takže talisman nemám. Spíš dělám všechno tak nějak automaticky.

David Šafránek

Věk: 29 let

Výška: 191 cm

Váha: 96 kg

Post: útočník

Hůl: pravá

Zápasy: 33

Branky: 21

Asistence: 18

Body: 39

Trestné minuty: 43