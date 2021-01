Jeho družina prohrávala po deseti minutách o dvě branky. Šafránek a Síla skórovali během minuty a bylo srovnáno. Krutá rána přišla v prostřední části, kdy dostali Kozlové čtyři góly. „Za nepříznivého stavu dva nula jsme se zlepšovali, hru jsme vyrovnali a pak také skóre. Během zápasu jsme mohli dát více gólů, ještě nějaké šance jsme tam měli,“ uvedl Martínek.

Jenže nic platné. Domácí dominovali, v závěrečné třetině to byla z jejich strany exhibice. A z kolínské strany zmar. Prostějov dal dalších pět branek. „Těžko můžeme myslet na dobrý výsledek, když dostaneme čtyři góly v oslabení, dostáváme hloupé góly a předvádíme laxní věci. Minimálně třikrát nebo čtyřikrát byli dva hráči soupeře sami před gólmanem. Nechápu. Nevím, proč jsme byli tak laxní,“ láteřil kolínský kouč.

Ten vidí největší problém ve výkonu v myšlení hráčů. „Nevím, co se stalo v jejich hlavách. Po vyrovnané první třetině jsem věřil, že bychom mohli uspět. Jenže my jsme začali blbnout. Místo dobré obrany jsme začali bláznit a domácí si z nás dělali srandu. Bylo to z naší strany opravdu trapné,“ nehledal výmluvy šéf kolínské střídačky.