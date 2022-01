Zápas začal pěkně zostra a první třetina také nabídla čtyři góly. Třikrát musel lovit puk ze své sítě domácí gólman Kuzněcov. První megašanci měl kolínský Zumr, nechal ale jen vyniknout hostujícího brankáře. Na druhé straně těsně minul Rohlík. A pak už přišly branky. Hosté využili přesilovou hru, kdy se golfákem trefil od modré Nedbal. Končila dvanáctá minuta. Pak kozlové inkasovali běh jedné minuty a jedné vteřiny dvě branky. Obě byly hodně podobné. Pochobradský vnikl mezi obránce, perfektně naservíroval Chrtkovi a ten prostřel Kuzněcova. Domácí nevěděli, kam dřív skočit a tak je zaskočil Machač parádní akcí. Projel mezi třemi hráči, čtvrtému se vyhnul a mířil opět přesně. Stav nula tři byl pro domácí šokující. Ke konci třetiny dostali možnost přesilové hry také hosté a Šafránek stál na správném místě. Gól už kozlové potřebovali jako sůl.

Také prostřední periodu zahájili hosté obrovským náporem. Dvě dobré šance nejprve zazdili, ale pak už přišla sprcha pro domácí. Vrchlabští míchali pukem v blízkosti Kuzněcova, první střela v bráně ještě neskončila, jenže Rohlík byl na správném místě a zavěsil. A bylo to zase o tři góly. Další jiskru naděje zažehl Jankovský v přesilové hře. Vyhraná buly, dvě přihrávky a švih kolínského útočníka. Šance na body zase ožila. A ožili i domácí borci. Jenže ne a ne skórovat. Kolín měl velký tlak, při jedné šanci dokonce tři střely za sebou a zase nic. A únik Veselého? Zazvonila tyč Soukupovy brány. Také po dvou dvacetiminutovkách vedlo Vrchlabí o dva góly.

Jestli chtěli domácí s výsledkem něco udělat, vzali to zkraje třetí části za správný konec. Bylo odehráno tři minuty a devatenáct vteřin, kdy snížil hradecký junior Pinkas. Byla to pro něj premiérová trefa v dresu Kolína a odnesl si puk na památku. Snažení Kolína bylo odměněno vyrovnávacím gólem. Do útočného pásma najel Veselý, Soukup jeho pokus neudržel a kolínský forvard puk dorazil do brány. Obrat dokonán pět a půl minuty před koncem. Zimák explodoval, fanoušci byli v extázi. Dvě minuty a pět vteřin před koncem řádné hrací doby to zkusili hosté bez gólmana. Kozlové prožívali horké chvilky. Tlak ale ustáli a vydřeli tři body. Uf, to byla šichta!

Kolín – Vrchlabí 5:4

Branky a nahrávky: 18. Šafránek (Veselý, Král), 27. Jankovský (Niko, Král), 44. Pinkas (Sklenář), 51. Veselý (Šafránek), 55. Jankovský (Veselý) – 12. Nedbal (Rohlík), 15. Chrtek (Pochobradský, Kajínek), 16. Machač (Urban, Kynčl), 25. Rohlík (Kusý). Třetiny: 1:3, 1:1, 3:0.



SC Marimex Kolín: Kuzněcov – Piegl, Kukla, Pinkas, Niko, Zorko, Váchal – Jankovský, Šafránek, Veselý – Krejčík, Sklenář, Král – Síla, Matějček, Svoboda – Zumr, Morong, Petržilka.



HC Stadion Vrchlabí: Soukup – Linhart, Kynčl, Kajínek, Jelínek, Voženílek, Nedbal, Oliva – Pochobradský, Chrtek, Heřman – Koffer, Kaut, Mrňa - Zeman, Urban, Machač – Kusý, Rohlík, Chalupa.