Po dvou porážkách v řadě, kdy především ta domácí s posledním Frýdkem-Místkem 0:3 bolela hodně, se vydali hokejisté Kolína k zápasu 23. kola Chance ligy na led Horácké Slavie Třebíč. Oba týmy dělilo v tabulce soutěže rovných deset bodů. Hosté jeli k zápasu opět hodně oslabení, chyběli především důležití hráči jako kapitán Koukal, nebo Vrhel s Králem. Ani to ale Kozly nevykolejilo a domácím nasázeli šest branek. Tolik gólů ještě v tomto ročníku nenastříleli. Kolínští hokejisté dali v sezoně jedinkrát pět branek, to bylo v pátém kole, porazili nováčka ze Znojma 5:0 (25. září). Jinak se spíše střelecky trápili. Tentokrát rozjeli brankostroj naplno.

Z hokejového utkání Krajské ligy Kolín B - Žebrák (5:2) | Foto: Michal Malinovský

Třebíč – Kolín 1:6

Úvodní třetina nabídla jedinou branku, kterou dal hostující Naar. Byla to jeho druhá trefa v kolínském dresu. Pomohla vyhraná buly, nahození před branku a důraz střelce gólu v brankovišti. To běžela devátá minuta. Do té doby moc šancí na ledě Horácké Slavie k vidění nebylo. Po úvodní trefě začali být o mnoho nebezpečnější domácí hokejisté, Kozlové odolávali s vypětím všech sil a také s dávkou štěstí. Jeden z třebíčských hráčů totiž nastřelil tyč Soukupovy brány.

Gólman hostí likvidoval další šance domácích a také v prostřední periodě mu jednou pomohla branková konstrukce. Tlak domácích sílil, obrana Kolína měla co dělat, aby držela domácí střelce na nule. Neudržela. Výborný pohyb domácích a přesné přihrávky rozebraly obranu Kolína a na konci povedené akce byl ve 34. minutě Michálek. Radost z vyrovnání trvala Třebíči pouhých čtyřicet šest vteřin. Kozlové vlétli do útočného pásma a v těsné blízkosti před brankou se prosadil Gajda. Veseleji mohlo být pro hosty minutu a deset vteřin před koncem. Pinkas zastavil přečíslení domácích třech na jednoho, vyrazil na zteč, ale jeho bekhendový pokus za zády Mičána neskončil. I tak si nesli Kolínští do závěrečné části výhodu jedné branky.

Co se nepovedlo Pinkasovi na konci druhé třetiny, to se povedlo Dlouhému na startu té třetí. Už po dvanácti vteřinách se dostal k puku po střele Skořepy Dlouhý a Kozlové byli najednou o dva kroky vpřed. Hosté se více cpali do prostoru před brankou a to jim přinášelo ovoce. Za další tři minuty už vedli Kozlové o tři branky. Bekům ujel Daniel Šedivý a svižnou střelou nad beton překonal Mičána počtvrté. To už byli hostující hokejisté hodně blizoučko výhře. Po tomto gólu opustil klec domácích Mičán a nahradil jej Pakarinen. A také on kapituloval. Definitivní klid na hokejky Kozlů přinesla trefa Pinkase od modré čáry. Osud utkání tím byl zpečetěn. Chvíli před koncem ještě získal puk Síla, objel branku a zasunul jej pošesté do brány Třebíče.

Kozlové konečně protrhli střelecké trápení a soupeři nasázeli šest gólů. „Hodnocení je obrovsky pozitivní. Museli jsme tát obránce do útoku a oni dali gól. Celý tým šlapal, šel si pro vítězství nadšením, tím jsme soupeře zlomili. Kluci nechali na ledě duši a výsledek se dostavil. Hráčům patří velký kredit,“ těšilo jednoho z dvojice kolínských trenérů Petra Martínka.

Kolín chtěl kvůli rozsáhlé marodce zápas odložit, na což Třebíč nepřistoupila. „Nevěděli jsme, jak to dopadne. Měli jsme osm útočníků a sedm obránců. Soupeř ale utkání odložit nechtěl. Chtěli jsme se o dobrý výsledek porvat i v této sestavě. Neměli jsme špatný tým, i když nám chyběli důležití hráči,“ přidal Martínek.

Branky a nahrávky: 34. Michálek (Vodička, Ferda) – 9. Naar (Němec, D. Šedivý), 35. Gajda (Síla, Morong), 41. Dlouhý (Skořepa, Lang), 44. D. Šedivý, 54. Pinkas (Lang, Skořepa), 59. Síla (Pinkas, J. Šedivý. Třetiny: 0:1, 1:1, 0:4.

SK Horácká Slavia Třebíč: Mičán (44. Pakarinen) – Baláž, Bořuta, Štebih, Vodička, Furch, Poizl – Psota, Bittner, Kučera – Vodný, Michálek, Dočekal – Ferda, Malý, Matěj Svoboda – Frömel, Matyáš Svoboda, Michalčuk.

SC Marimex Kolín: Soukup – Pinkas, Kolmann, Piegl, Němec, Hampl, Gaspar – Dlouhý, Skořepa, Lang – Síla, Morong, J. Šedivý – Naar, D. Šedivý, Gajda.