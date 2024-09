Čáslav – Žabonosy 4:3

Hodně dlouho to vypadalo, že body si odvezou hostující hokejisté. Ti po gólu Kedršta po první třetině vedli, domácí srovnali stav ve druhé třetině díky brance Krpaty. Také toto byl jediný zásah prostřední periody. Po třech minutách hry ve třetí části se trefil žabonoský Poljanyčka, třetí gól přidal Mejzr v 53. minutě a s čáslavským týmem to nevypadalo dobře. Jenže Florian záhy snížil a netrvalo dlouho a Krpata svým druhým gólem v utkání vyrovnal. Hosty pak dorazil v 58. minutě Ježek. Čáslavští své vedení v posledních dvou minutách udrželi.

Prohlédněte si video z utkání

Z hokejového utkání Krajské ligy Čáslav - Žabonosy | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Byly to nervy,“ oddechl si trenér čáslavského mužstva Aleš Kraučuk. „My jsme do zápasu špatně vstoupili, nedařila se nám kombinace, puky nás odskakovaly. Soupeř čekal na chybu a ta přišla. Ve druhé třetině jsme se malinko zlepšili vyrovnali jsme a měli jsme i další šance. Jim ale výborně zachytal gólman. V poslední části se soupeř dostal do dvoubrankového vedení, my jsme si vzali oddechový čas a klukům jsem říkal, že mají na to, aby to otočili. A oni to dokázali,“ radoval se Kraučuk. „Ceníme si to, že jsme dokázali vyhrát, i když se nám nedařilo. Je to možná lepší než vyhrát deset nula. Klukům patří za bojovnost poděkování, ale máme na čem pracovat,“ dodal trenér Čáslavi.

„Nutno uznat, že Čáslav byla o něco bruslivější. My jsme se do šancí dostávali a když jsme vedli tři jedna, měli jsme to už dohrát. Jenže my jsme chtěli stále hrát takový hurá hokej a závěr jsme prostě nezvládli,“ uvedl k utkání manažer klubu HC Žabonosy Jiří Honz. „Je to po tom průběhu velké zklamání. Pár minut před koncem jsme vedli o dvě branky a nemáme žádný bod. Říkali jsme si, že nebudeme bláznit, ale pořád jsme chtěli hrát hokej a na to jsme doplatili,“ dodal Honz.

Prohlédněte si video z utkání

Z hokejového utkání Krajské ligy Čáslav - Žabonosy | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Branky a nahrávky: 22. Krpata (Kundrát, Sladký), 53. Florian (Ježek), 56. Krpata (Grauer), 58. Ježek (Kutlvašr, Martínek) – 15. Kedršt (Smejkal, Hlaveš), 43. Poljanyčka (Březka), 53. Mejzr (Hlaveš). Třetiny: 0:1, 1:0, 3:2.

Čáslav: Zelenka - Grauer, Kutlvašr, Adam - Sladký, Semirád, Ježek, Krpata, Bandy, Kundrát, Kapec, Florian, Martínek, Hyšpler.

Žabonosy: Křivánek - Březka, Nedbal, Pýcha, Hlaveš, Křeček, Pomichálek - Kedršt, Poljanyčka, Kubišta, Černý, Mejzr, Smejkal, Honz, Kunášek, Čtvrtečka, Hrachovec, Kubát.