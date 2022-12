Jestli byli kolínští Kozlové na zápas nažhavení, tak už po 76 vteřinách je pořádně zchladil gól slávisty Žovince. Následovaly další šance hostů, ale po jejich ubránění také srovnání Nováka ze sedmnácté minuty. Co se týče střeleckého účtu, tak to ale bylo, jak se později ukázalo, ze strany domácích vše.

Hosty poslal znovu do vedení na začátku druhé části Kulda a že Kolínští zaspí i potřetí na úvod třetiny, se ukázalo i na startu té závěrečné, když se během 22 vteřin prosadili slávisté Žejdl se Simonem. To byla rozhodující situace utkání, po něm už měli Pražané otěže pevně ve svých rukách a na konečných 1:5 v závěru pečetil Brož.

"Gratuluji soupeři, chtěl bych také poděkovat divákům, vytvořili skvělou atmosféru," těšilo kolínského kouče Petra Martínka. Tím ale jeho pochvaly končily. "Zápas jsme absolutně nezvládli, od první minuty tahali za kratší konec. Když jsme to chtěli ve třetí třetině zlomit, uděláme fatální chybu a za pár vteřin dostaneme další gól. Bylo po zápase. Štve mě, že jsme soupeři branky darovali," dodal.

"Odehráli jsme velice dobré utkání," těšilo kouče vítězů Daniela Tvrzníka. "Poctivě jsme odehráli celých šedesát minut, byli hokejoví. Dostali jsme smolný gól na 1:1, ale vítězství si zasloužili. Rozhodl začátek třetí části, kdy jsme odskočili," pokračoval.

I přes jasnou výhru se ale dokázal i rozčílit. "Za rozhodnutého stavu 5:1, pět minut do konce, přijde zákrok domácího hráče s cílem zranit soupeře. Absolutně bez respektu, to mi hlava nebere. Do hokeje to vůbec nepatří," okomentoval zákrok kolenem kolínského Nika, který dostal trest na pět minut a do konce utkání.

Možnost k nápravě bude mít Kolín už ve čtvrtek. Na domácím ledě od 18 hodin přivítá Frýdek-Místek.

Chance liga, 32. kolo: Kolín – Slavia 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Branky: 17. Novák (Čáp, Král) – 2. Žovinec (Kern, Brož), 24. Kulda, 43. Žejdl, 43. Simon (Žovinec, Kern), 52. Brož (Klikorka, Szathmáry). Rozhodčí: Zavřel, Mejzlík – Thuma, Pěkný. Vyloučení 6:7 + Sklenář (S) 5 min., Matějček (K) 5 min. a Niko (K) 5 min. a do konce utkání. Využití 0:1. Diváků: 1523.

Kolín: Soukup – Piegl, Čáp, Naar, Niko, Zajíc, Jelínek, Cibák – Novák, Koukal, Král – J. Sklenář, Korkiakoski, Ouřada – Půček, Morong, Síla – Šedivý, Matějček, Lang.

Slavia: Málek – Klikorka, Hejda, Žovinec, Němeček, Barák, Szathmáry, – Všetečka, Žejdl, Kulda – Simon, Kern, Brož – Havrda, Slavík, D. Sklenář – Pšenička, Labuzík, Strnad.

Další výsledky: Frýdek-Místek – Přerov 3:2 po sn, Zlín – Prostějov 6:1, Jihlava – Vsetín 1:3, Poruba – Sokolov 4:2, Pardubice B – Třebíč 2:5, Šumperk – Litoměřice 6:3.