Posledních sedm sezon strávil v prvoligovém Prostějově, Slavii nebo Benátkách nad Jizerou, ale má za sebou i extraligovou minulost. V nejvyšší české soutěži odehrál téměř 80 utkání. Co ho zaválo do Kolína?

„Zavál mě sem zájem klubu o mé služby a chtěl jsem hrát Chance ligu dá se říci pro mě v domácím prostředí, protože bydlím nedaleko Kolína. Jsem rád, že jsem se s klubem dohodl. Měl jsem velký zájem za Kolín nastupovat a doufám, že pomůžu co nejvíce týmu svými výkony na ledě,“ slibuje fanouškům brzy třicetiletý forward,

Kolín to jako nováček nebude mít jednoduché. Je to pro vás spíš výzva nebo z toho máš respekt?

Obojí. Je to pro nás všechny výzva. Chceme soutěž v Kolíně dlouhodobě udržet a stabilizovat se v ní. Respekt před sezonou určitě mám, protože tato sezona bude jiná než ty minulé. Soutěž se bude zužovat a určitě nikdo nebude chtít spadnout. Přijde mi, že nás všichni pasují na sestup, ale budeme chtít všem dokázat, že na to máme a že se o nás bude mluvit po sezoně jen pozitivně.

Vy se svými zkušenostmi budete patřit ke klíčovým hráčům. Alespoň se to od vás očekává. Už jste v této pozici byl? Jak se s tím hráč vyrovnává?

Někdo se s tím srovná líp někdo hůř, to záleží na samotném hráči, jak je odolný. Já ale vidím v našem týmu spousty dobrých hráčů a myslím, že naše síla bude v kolektivu a týmové hře, kterou se už Kolín prezentoval ve druhé lize a na tom bychom měli stavět.

Mohl byste stručně nastínit, jak se vyvíjela vaše kariéra?

S hokejem jsem začínal v Nymburce, ale asi nejpodstatnější část mládeže jsem strávil v Mladé Boleslavi. V dospělém hokeji jsem nastupoval za Benátky, Liberec, Prostějov, Slavii a po pár zápasech za Mladou Boleslav a Zlín.

Objevil jste se na pár zápasů i v dresu druholigového Nymburka. Měl jste šanci se potkat s kolínským týmem v derby. Jak na to vzpomínáte?

Za Nymburk jsem si pár zápasů zahrál ještě jako junior a byly to pro mě první zkušenosti s dospělým hokejem. Na zápasy s Kolínem jsem se vždycky strašně těšil. Od mala jsem tyto zápasy navštěvoval a moc dobře si pamatuji, jak na těchto zápasech byly plné zimáky a výborná atmosféra a byl jsem rád, že tyto derby jsem si mohl zahrát i jako hráč. Myslím, že jsem proti Kolínu nastoupil asi třikrát, a i se mi celkem dařilo (úsměv).

Jak dobře znáte kolínský mančaft?

Dobře. Kolín jsem ve druhé lize sledoval. Dá se říci, že skoro s půlkou týmu se znám osobně.

Letní přípravu jste neabsolvoval s týmem, připravoval jste se individuálně. Jak vám to vyhovovalo?

Já se připravuji asi už 5 let individuálně, protože jsem v kariéře prodělal nějaká zranění, na která musím brát ohled v přípravě. To je asi hlavní důvod, proč jsem trénoval individuálně. Zároveň už jsem na to zvyklý, tak jsem byl rád, že jsem se takhle mohl domluvit s trenérem.

Vizitka

Věk: 29 let

Bydliště: Sadská

Vzdělání: střední s maturitou

Další oblíbené sporty: fotbal

Oblíbené jídlo: pizza

Oblíbené pití: voda

Oblíbený film nebo seriál: Přátelé