Jihlava kralovala na ledě od prvních minut. Rychle vedla, pak se zvedla po vyrovnávací brance Šafránka a v dalších dvou třetinách dominovala i střelecky. „Hodnocení zápasu je složité. Jednoznačně jsme na soupeře nestačili, soupeř je úplně někde jinde. Naplno se projevila kvalita našich hráčů, ukázalo se, kdo na soutěž má a kdo ne. S tím jsme ovšem do sezony šli. Ale nestačili jsme na Jihlavu jako tým,“ uznal trenér kolínského mužstva Petr Martínek. „Věděli jsme, že ne s každým budeme hrát rovnocennou partii. Jihlava hraje parádně, je pro mě hlavním favoritem na vítězství v soutěži a má můj obdiv,“ chválil protivníka kouč Kolína.

Domácí to měli opravdu hodně těžké. Zachytávat ataky hostí bylo velice náročné. Zaslouží přesto někdo pochvalu? „Marně hledám. Bude to znít možná divně, ale je to Ondra Martínek. Sice jeden laciný gól pustil, což ho hodně mrzelo, ale další šance pochytal. Oba gólmani to mělo hodně těžké,“ uvedl Martínek. „Opět si nějaké šance vytvořila první lajna, dvě měl Šafránek včetně trestného střílení, nějakou měli Jankovský i Král. Ti dokazují, že jsou velice silní,“ řekl trenér Kozlů.

Komplikací pro kolínský tým bylo nucené střídání už v první dvacetiminutovce. Zraněný Krejčík se odebral do šatny ve dvanácté minutě. „Jde o obnovené zranění kolena. Čeká ho operace. Ta byla plánovaná, ale teď už je to naprosto jasné a pro Krejčíka letošní sezona skončila,“ truchlil lodivod Kolína.

Být na stadionu diváci, tribuny by vřely na konci první třetiny a zimák by se zcela jasně otřásal v základech. Němec zřizoval pořádek před Sejpalovou brankou. Vzal si do parády Lichance, kterého poslal judistickým chvatem k zemi. „Celý zápas chodili Jihlavští do brány, to hráli fantasticky a hodně z toho těžili. Dali z toho i nějaké góly. To nám se moc do předbrankového prostoru nechce. Vznikla tam šarvátka, ale Němce z ničeho neviním. Chceme, aby hráči byli důrazní,“ dodal Petr Martínek.

Jen necelou polovinu hrací doby vydržel mezi třemi tyčemi na straně Kolína gólman Martin Sejpal. Po páté brance Jihlavy se odebral na střídačku a nahradil jen v kleci Ondřej Martínek. „Jihlava má skvělý tým. A když jim dáme šanci, umí ji proměnit,“ nebylo do řeči kolínské jedničce Martinu Sejpalovi. „Hosté měli navíc hodně přesilovek, které hrají skvěle,“ dodal kolínský gólman.