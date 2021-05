Získal jste ocenění nejlepší bek sezony 2021 - 2022. Co tomu říkáte?

Je to pro mě obrovská čest. Tímto bych rád poděkoval spoluhráčům, celému realizačnímu týmu, rodině a přítelkyni, bez kterých bych tohoto nedosáhl. V neposlední řadě je mi ctí, že toto ocenění nese jméno právě Ondřeje Buchtely.

V anketě hlasovali manažeři nebo trenéři všech prvoligových týmů. Není to tedy hlas veřejnosti, ale vlastně hlas odborný…

O to více má pro mě ocenění větší hodnotu.

Loni to pro vás byla v Kolíně pohádková sezona. Rozhodně nejlepší prvoligová. Čím to bylo, že vám to tak sedlo?

Řekl bych, že především skvělým prostředím. Cítil jsem se dobře jak po fyzické stránce, tak i po psychické. Na sezonu jsem byl dostatečně přípraven a dostal jsem od trenérů důvěru, kterou jsem jim tímto splácel. Dále byla výborná parta, a s tím se nesla pohoda v kabině.

Vedle sebe na beku v Kolíně jste měl povětšinou mladého Kuklu z Hradce Králové. Jak vám seděla role „vychovatele“?

S Kukličem se mi v obraně hrálo výborně. Snad má i on takový názor na mně (smích). Má velkou kvalitu a věřím, že se to bude stupňovat. Něco jsem mu občas poradil, ale ve většině případů to ani nebylo potřeba.

Měl jste velkou produktivitu, ale na druhou stranu měl váš útok i vysokou hodnotu plus/minus. Vyplývalo to z charakteru vaší hry nebo za tím stálo ještě něco dalšího?

Naše první pětka byla hodně ofenzivní a měla za úkol být produktivní. Z toho vyplývá i to plus/minus. Na naší hře do obrany jsme během roku pracovali a přiznávám, že mohla být lepší.

Rodný Kolín, kam jste se vrátil loni po letech, po roce zase opouštíte. Můžete uvést důvody vašeho rozhodnutí?

S Kolínem jsem podepsal před sezonou smlouvu na rok a chtěl jsem mu pomoct v první sezoně v Chance lize. Před koncem sezony jsem dostal nabídku z Poruby, která mě zaujala z důvodu těch nejvyšších ambicí, kterými je postup do Extraligy.

Co od angažmá v Porubě očekáváte?

Je důležité si nastavovat cíle nejvyšší. Bez toho se člověk nikam neposune v žádném sportu. Chci dokázat, že si vybuduji pevné místo v sestavě a tím pomohu za cestou do Extraligy. Věřím ve velmi kvalitní tým, který bude v baráži bojovat o postup do nejvyšší soutěže.

Zlí jazykové tvrdí, že úspěch v Kolíně přišel mimo jiné i s minutáži, kterou jste od trenérů dostal. Jste připraven na to, že v jiném týmu možná nebudete tím nejvytěžovanějším bekem? Jak se takový fakt může odrazit na vašem herním projevu?

Samozřejmě, že když na ledě dostanete tolik času, tak máte víc příležitostí bodovat. Pak už je na každém, jestli toho využije, nebo ne. Mně se to povedlo. Udělám vše pro to, abych byl pro tým užitečným hráčem plnícím cíle v nadcházející sezoně.

Je návrat do rodného Kolína vyloučen nebo vám i taková myšlenka proběhla hlavou?

Návrat do Kolína není vyloučen. Kolín teď čeká velmi těžká sezona a já do ní všem v Kolíně držím palce a přeji hodně štěstí.