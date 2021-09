Třebíč – Kolín 4:1

První třetina nebyla podle představ hostující družiny. Domácí lépe bruslili a hlavně byli o mnoho nebezpečnější. Tomu nahrály i dva hrubé fauly kolínských borců Šafránka a Čápa. Druhý jmenovaný dostal dokonce za svůj nevybíravý zákrok trest do konce utkání. Domácí udeřili v první třetině dvakrát. Nedvídek našlápl v přesilové hře na vlastní polovině, dostal ideální přihrávku a věděl si rady. Stejný hráč pak využil i další přesilovou hru.

Kozlové se ale nevzdávají. Do prostřední periody jakoby nastoupil jiný tým. Hosté byli aktivní a za to byli odměněni. Kontaktní branku dal po pěti minutách hry Sklenář, který využil přesilovou hru. Třebíč pak hru vyrovnala a další branka v této části hry už nepadla.

Kolín ve druhé třetině vykřesal naději na dobrý výsledek. Ta ale dostala povážlivé trhliny zkraje závěrečné části. Po dvou minutách už zase vedli domácí o dva góly. A hosté dostali gól znovu v oslabení. A na to už hosté gólově zareagovat nedokázali. Navíc inkasovali ještě čtvrtou branku.

„Určitě jsme doplatili na nedisciplinovanost. Začalo to vyloučeními v první třetině a to se těžko hraje a těžko vstupuje do zápasu. Obzvlášť proti soupeři, který jde do zápasu z prvního místa a je plný sebevědomí,“ řekl po zápase jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Chtěli jsme si na soupeře trošku počkat, ale sami jsme ho dostali na koně. Oni využili naši nedisciplinovanost a malou aktivitu dvěma zásahy. To bylo nepříjemné, ale podařilo se nám snížit. Ve druhé třetině jsme předvedli dobrý výkon. A měli jsme i na to, abychom v prostřední třetině vyrovnali. Ale nestalo se. Šest vteřin před koncem třetiny jsme udělali další faul a ten na začátku třetí třetiny soupeř opět potrestal,“ řekl Martínek. „Za tohoto stavu už to bylo hodně těžké, hráčům spadly hlavy a podle toho to také vypadalo. Soupeř už si vedení hlídal a přidal ještě čtvrtý gól,“ přidal kouč kolínského celku.

Jeho tým tak nedokázal navázat na vítězství proti Slavii. „Jsem zklamaný. Čekal jsem po euforii a nadšeném výkonu proti Slavii, že se více o výsledek popereme. Velice nás to štve,“ dodal Martínek.

Branky a nahrávky: 10. Nedvídek (L. Doudera), 15. Nedvídek (Krliš), 42. Vodný (L. Forman, Nedvídek), 55. Ferda – 25. J. Sklenář (Piegl). Třetiny: 2:0, 0:1, 2:0.

Třebíč: Mičán – Tureček, Poizl, Mlčák, Hunkes, M. Furch, L. Forman, L. Doudera – Vodný, Vedral, Šťovíček - Střondala, Psota, Nedvídek – Michálek, Křehlík, Krliš - Ferda.

SC Kolín: Strmeň – Váchal, Šalda, Piegl, Kukla, Kachyňa, V. Čížek, Čáp – Zumr, J. Veselý, Štohanzl, Šafránek, Matyáš Svoboda, J. Sklenář, Poppel, Morong, Matějček, Z. Král, Jankovský, J. Dvořák.