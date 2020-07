Jak se těší urostlý bek znovu na kolínský led? ,,Určitě je to návrat, na který se moc těším. Je to velká výzva. Všichni dobře víme, že nás čeká velmi náročná sezona,“ nastínil, že se těší na historickou sezonu pro modrobílé kozly.

Jakube, znamená to, že budete v Kolíně i bydlet? Máte tu rodinu, musel jste řešit bydlení nebo jste vlastně Kolín ani nikdy neopustil?

Přesně, jak říkáte. Mám v Kolíně celou rodinu, takže jsem bydlení řešit nemusel. Bydlíme s přítelkyní doma, kde jsem vyrostl.

Co všechno jste zažil za těch deset let, kdy jste v Kolíně nehrál?

Asi největší zážitky tu dobu byly tituly v mládeži v Liberci a turnaj ve Finsku s reprezentací U19. Poté v chlapech poslední zápas Petra Nedvěda v kariéře za Benátky proti Kladnu s Jaromírem Jágrem. V tom utkání se mi podařilo dát gól před vyprodanou Tipsport arénou v Liberci. Taky určitě starty v extralize a v Lize mistrů. Pak také play off proti Vsetínu za Prostějov.

Vracíte se pod křídla trenéra Petra Martínka. Toho znáte dobře už i ze svých mládežnických let. Bylo třeba i to důvodem k vašemu návratu

Ano, určitě bylo. Trenér Martínek mě toho hodně naučil, za což jsem mu vděčný, a jsem rád, že mi teď předává a bude předávat další zkušenosti, kterých má mnoho.

S Kolínem jste absolvoval i část letní přípravy. Jak se vám líbila?

V klubech, ve kterých jsem hrál poslední roky, byla letní příprava úplně jiná. Musel jsem si na ten záhul v Kolíně ze začátku zvyknout. Ale teď po letní přípravě se cítím velice dobře.

V čem byla jiná?

Předešlé přípravy se odehrávaly spíše jen v posilovně na silové a výbušné bázi. Tady v Kolíně bylo k práci v posilovně přidáno ještě spoustu běhání, a to mi ze začátku s mými sto kily dělalo problém. Ale jak už jsem zmiňoval, dostal jsem se do toho a teď se cítím dobře.

A co mančaft? Znáte kluky z Liberce, ale co ostatní hráči?

Znám spíše mladší kluky. Mezi ně patří oba Marťasové, které znám od malička. Taky znám Radka Jelínka a Luboše Kozáka, se kterým jsem v Kolíně kdysi hrál. Starší kluky jsem poznal a musím říct, že v kabině je parádní parta. Řekl bych, že jsem zapadl bez problémů.

Budete jedním z hráčů v týmu, který má prvoligové zkušenosti. Už jste byl někdy v roli toho, na kom by měl nebo mohl tým stát?

Nebyl a jsem si toho vědom, že tuto roli v týmu dostat můžu. Připravím se na to a udělám vše, co bude pro tým potřeba.

Na jakého ze soupeřů se těšíte nejvíc?

Je jich určitě víc, ale když bych si měl vybrat jen jeden, tak asi Vrchlabí, protože tam za ně bude hrát „starej mezek“ Tomáš Nouza. (smích)

S Tomášem Nouzou jste se potkal v Prostějově, jestli se nemýlím. Podle vaší odpovědi hádám, že jste si vytvořili přátelský vztah, nebo je za tím i něco jiného?

Ano, potkal. Na začátku minulé sezony si každý hledal bydlení v Prostějově a nějaký čas to trvalo. Tak nás u sebe nechal první měsíc bydlet Tomáš Divíšek. Řekl bych, že jsme si vytvořili přátelský vztah, i když je mezi námi velký věkový rozdíl.

Jakub HUSA

Věk: 22

Bydliště: Kolín

Vzdělání: střední škola s maturitou

Zaměstnání: profesionální hráč ledního hokeje

Největší sportovní úspěchy: titul extraligy staršího dorostu 2013/2014

Další oblíbené sporty: fotbal, basketbal, tenis, americký fotbal

Oblíbené jídlo: špagety aglio olio

Oblíbené pití: sodovka

Oblíbený film: Dědictví aneb Kurvahošigutntág