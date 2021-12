Kolín je v laufu. Kéž by mu to vydrželo i v dalších zápasech. Minimálně v tom následujícím, kdy hraje doma s Benátkami. Vítězná série by mohla pokračovat. „Dokázali jsme si, že umíme udělat i šňůru. A díky tomu bodovat,“ uvedl po posledním vítězství jeden z kolínských trenérů Petr Martínek.